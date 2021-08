OnePlus Nord N10 si aggiorna alla OxygenOS 11.0.1: le novità

Disponibile il nuovo aggiornamento software OxygenOS 11.0.1 per l’OnePlus Nord N10: ecco le principali novità elencate dal change-log ufficiale.

Dopo aver aggiornato il Nord CE 5G e il Nord classico, oggi l’azienda cinese ha iniziato ad aggiornare anche l’economico OnePlus Nord N10.

OnePlus Nord N10 si aggiorna con la versione OxygenOS 11.0.1: ecco le novità

Infatti lo smartphone sta ricevendo in queste ore, tramite la classica modalità OTA (over the air), il software OxygenOS 11.0.1 basato sul sistema operativo Android 11.

L’aggiornamento ha un peso di circa 179 megabyte e sembra che sia incentrato solamente sull’installazione di nuove patch di sicurezza e un miglioramento del servizio Wifi.

Questo è il change-log ufficiale della OxygenOS 11.0.1 per gli OnePlus Nord N10:

Sistema Prestazioni di sistema migliorate Patch di sicurezza Android aggiornata al mese di agosto 2021

Rete Connessione Internet migliorata e ottimizzazione del segnale Wi-Fi.



Considerato che l’aggiornamento si sta diffondendo solo da poche ore, e ovviamente in maniera graduale, potrebbero volerci ancora alcuni giorni prima che tutti i Nord N10 ricevano la notifica di aggiornamento.

Vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti dello smartphone, che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Ovviamente quando riceverete la notifica, prima di procedere all’installazione è bene effettuare:

un eventuale backup dei dati più importanti/sensibili salvati sul telefono;

iniziare il download e l’installazione del nuovo software solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Fonte: Via