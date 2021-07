OnePlus Nord N100 si aggiorna ad Android 11 con OxygenOS 11

L’OnePlus Nord N100 si sta aggiornando da poche ore ad Android 11 con software OxygenOS 11: ecco le novità elencate dal change-log ufficiale.

Segnaliamo ai possessori di un OnePlus Nord N100 che lo smartphone 4G economico dell’azienda cinese sta ricevendo proprio in queste ore a livello internazionale l’atteso aggiornamento ad Android 11.

OnePlus Nord N100 si aggiorna ad Android 11: ecco i dettagli

L’aggiornamento è scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air).

Dato che l’aggiornamento è in diffusione da poche ore potrebbero volerci ancora alcuni giorni prima che tutti i Nord N100 ricevano la notifica di aggiornamento.

Quando la riceverete prima di aggiornare vi consigliamo di:

effettuare un backup completo dei dati salvati sul telefono; verificare di avere almeno 4-5GB di spazio libero nella memoria dello smartphone; iniziare il download e l’installazione del nuovo software solo se la batteria ha un autonomia risidua pari o superiore al 50%.

Con l’arrivo di Android 11 verrà installate pure la versione software OxygenOS 11.

Gli utenti potranno notare alcuni cambiamenti presenti con l’ultima versione del sistema operativo mobile di Google (Notifiche di conversazione, Bolle di chat, autorizzazione una tantum per posizione e microfono, controlli per dispositivi intelligenti) e un paio di novità da parte di OnePlus (launcher, Game Space, nuovi stili di orologio per Ambient Display etc).

Questo è il change-log ufficiale dell’aggiornamento Android 11 con OxygenOS 11 per OnePlus Nord N100:

Sistema Aggiornato alla versione OxygenOS 11; Il nuovo design dell’interfaccia utente ti offre un’esperienza più confortevole con varie ottimizzazioni; Poiché si tratta di un grande aggiornamento Android con più nuove funzionalità, il processo di aggiornamento potrebbe essere un po’ più lungo, sii più paziente; Patch di sicurezza Android aggiornata al 2021 mese di giugno 2021; Aggiornati i Google Mobile Services al mese si aprile 2021.

Display ambientale Stile orologio Insight aggiunto: una creazione congiunta con Parsons School of Design. Cambierà in base ai dati di utilizzo del telefono (per impostare: Impostazioni > Personalizzazione > Orologio sul display ambientale); Funzione Canvas aggiunta: può disegnare automaticamente un’immagine wireframe basata su una foto della schermata di blocco sul telefono (Percorso: Impostazioni – Personalizzazione – Sfondo – Tela – Scegli l’anteprima della foto e può essere generata automaticamente).

Spazio di gioco Casella degli strumenti di gioco appena aggiunta per i comodi interruttori in modalità Fnatic. Ora puoi scegliere tre modalità di notifica: solo testo in evidenza e blocco solo per la tua esperienza di gioco immersiva; Funzione di risposta rapida aggiunta in una piccola finestra per WhatsApp e INS (abilitala scorrendo verso il basso dagli angoli in alto a destra/sinistra dello schermo in modalità di gioco); Funzione di prevenzione del tocco errato appena aggiunta. Abilitalo, scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo, fai clic e verrà visualizzata la barra di notifica.

Modalità scura Aggiunta una scorciatoia per la Dark Mode, puoi aprire il pannello Impostazioni rapide e trovarlo; Supportato l’abilitazione automatica in base all’intervallo di tempo (percorso: Impostazioni – Display – Modalità scura – Accensione automatica – Abilita automaticamente dal tramonto all’alba / Intervallo di tempo personalizzato).