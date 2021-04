OnePlus Nord N100 si aggiorna alla OxygenOS 10.5.9 in Europa: le novità

L’OnePlus Nord N100 sta ricevendo a metà aprile 2021 un nuovo aggiornamento firmware con la nuova OxygenOS 10.5.9: ecco le novità.

Se avete acquistato il Nord N100 di OnePlus, vi segnaliamo che da qualche ora in Europa il dispositivo ha iniziato a ricevere un nuovo aggiornamento.

OnePlus Nord N100: disponibile l’aggiornamento alla versione software OxygenOS 10.5.9

Più nello specifico stiamo parlando della versione software OxygenOS 10.5.9 basata sul sistema operativo Android 10.

Sfortunatamente non stiamo ancora parlando di Android 11.

Da quello che sappiamo l’aggiornamento firmware 10.5.9.BE83BA è scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air) e si sta diffondendo in maniera graduale.

Questo significa che potrebbero volerci ancora alcuni giorni prima che tutti i Nord N100 ricevevano la notifica automatica dell’aggiornamento.

Vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti dello smartphone che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Dal punto di vista delle novità la OxygenOS 10.5.9 per OnePlus Nord N100 ecco la lista indicata dal change-log ufficiale (tradotto):

Sistema Patch di sicurezza Android aggiornata alla versione marzo 2021; Risolti problemi noti e migliore stabilità del sistema.



Si tratta sostanzialmente di un aggiornamento di sicurezza, e niente di più.

Per quanto riguarda l’aggiornamento ad Android 11, pensiamo che l’azienda cinese lo inizierà a divulgare solo a partire dal mese di maggio 2021.

Fonte: Notizia ufficiale