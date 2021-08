OnePlus Nord N100 si aggiorna alla OxygenOS 11.0.1: le novità

Disponibile la versione OxygenOS 11.0.1 per l’OnePlus Nord N100 che apporta le nuove patch di sicurezza del mese di agosto 2021.

Anche l’OnePlus Nord N100, al momento lo smartphone più economico dell’azienda cinese, ha iniziato a ricevere un nuovo aggiornamento tramite la classica modalità OTA.

OnePlus Nord N100 si sta aggiornando a fine agosto 2021: ecco la OxygenOS 11.0.1 (per la versione Europa)

Si tratta della versione OxygenOS 11.0.1 (Europa), basata sul sistema operativo Android 11, che si prefigge lo scopo di installare sul dispositivo le più recenti patch di sicurezza.

Infatti il change-log ufficiale dell’aggiornamento è piuttosto breve:

Sistema Patch di sicurezza Android aggiornata al mese di agosto 2021; Migliorata la stabilità e risolti i problemi noti.



L’aggiornamento in questione è in diffusione da poche ore e sta avvenendo in maniera graduale.

Questo significa che potrebbero passare ancora alcuni giorni prima che tutti i Nord N100 ricevano la notifica automatica di aggiornamento.

Per questo vi consigliamo di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti del dispositivo, funzione che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Come sempre vi ricordiamo di eseguire queste semplici procedure prima di installare il nuovo software:

effettuate un eventuale backup dei dati più importanti che avete salvato sullo smartphone;

iniziate la procedura di aggiornamento solamente se la batteria ha un’autonomia residua che sia pari o superiore almeno al 50%.

