OnePlus Nord N20 5G design e specifiche svelate in anteprima

Ecco il presunto design del prossimo OnePlus Nord N20 5G, lo smartphone che farà parte della fascia media del marchio cinese: le immagini e video

Dopo avervi mostrato le presunte immagini render che riprendono il presunto design definitivo del prossimo OnePlus 10 Pro, il web ci ha regalato altri dettagli su un altro smartphone 5G ma di fascia medio-bassa.

Stiamo parlando dell’OnePlus Nord N20 5G, il successore dell’attuale N10 5G.

OnePlus Nord N20 5G svelato il presunto design con le principali caratteristiche hardware

Design: le immagini e il video render 3D

Le immagini sono state diffuse dal famoso informatore @OnLeaks in collaborazione con il sito tecnologico 91Mobiles.

Come potete notare dalle foto l’OnePlus Nord N20 5G sembra che avrà un display piatto (con forellino in alto a sinistra), una cover posteriore piatta leggermente arrotondata ai bordi ma in complesso un design abbastanza squadrato.

Posteriormente si possono notare le due fotocamera posteriori più importanti, abbinate ad un altro sensore e un flash led, senza un modulo fotografico che le contiene.

Le dimensioni dovrebbero essere di 159.8 x 73.1 x 7.7mm (9.6mm nella parte con le fotocamere posteriori).

Presunte caratteristiche principali

Oltre alle immagini sono state diffuse anche alcune delle caratteristiche hardware principali dello smartphone.

Da quello che è trapelato il dispositivo dovrebbe montare un display Amoled da 6.43 pollici di diagonale, sicuramente con risoluzione FHD+.

Non viene specificata la frequenza di aggiornamento, ma si presuppone da 90Hz.

Sotto il display sarà posizionato lo scanner per le impronte digitali.

Al suo interno il Nord N20 5G dovrebbe utilizzare il nuovo chipset Snapdragon 695 con GPU Adreno 619, che rappresenta una fascia media per quanto riguarda i chipset con supporto alla tecnologia 5G.

Si tratta dell’evoluzione del precedente Snapdragon 690: 30% in più di potenza nella GPU e un 15% di miglioramenti per la CPU.

Lato multimedialità si prevede l’utilizzo di una fotocamera principale da 48MP abbinati ad altri due sensori da 2MP.

Per quanto riguarda invece la fotocamera anteriore destinata ai selfie, dovrebbe utilizzare un sensore da 16MP.

Fonte: immagini e specifiche.