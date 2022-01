OnePlus Nord N20 e Nord CE 2 arrivano a febbraio, OnePlus 10 Pro a marzo 2022 in Europa

Nel mese di febbraio e marzo 2022 l’azienda cinese presenterà nuovi smartphone per l’Europa: i nuovi OnePlus Nord 20, poi l’OnePlus 10 Pro. Infine i Nord CE 2 in India.

Chi segue il mondo degli smartphone OnePlus saprà già che l’azienda cinese ha presentato in Cina il nuovo OnePlus 10 Pro e la commercializzazione è già iniziata in questo paese.

I consumatori italiani e quelli europei in generale, dovranno aspettare però ancora poco meno di un paio di mesi.

OnePlus Nord N20 e Nord CE 2 in arrivo a febbraio 202, mentre OnePlus 10 Pro si farà attendere a marzo 2022

Infatti un informatore, tramite il proprio account Twitter, ha informato i fan che il modello 10 Pro sarà commercializzato da noi solo a partire dal mese di marzo 2022.

Ma attenzione in questo periodo di tempo la società cinese non rimarrà con le mani in mano senza fare nulla.

L’informatore ha infatti affermato che nel mese di febbraio 2022 saranno presentati due nuovi smartphone della serie Nord.

Dovrebbero infatti essere annunciati il nuovo OnePlus Nord N20 (successore dell’attuale Nord N10) e il nuovo OnePlus Nord CE 2 (il successore dell’attuale Nord CE).

Di fatto i due nuovi prodotti di Oneplus saranno smartphone 5G: probabilmente il 2022 vedrà la fine degli smartphone 4G per l’azienda cinese.

Da quello che è trapelato il Nord N20 arriverà in Europa con il chipset Snapdragon 695 5G, mentre il Nord CE 2 arriverà prima in India come presunto re-brand dell’Oppo Reno7 SE.

Terminata la presentazione di questi tre smartphone per l’Europa-India, a partire dal mese di Aprile 2022 Oneplus dovrebbe dar vita al nuovo software Unified OS basato su Android 12.

Per chi non lo sapesse Unified OS sarà una nuova versione del software che sostituirà l’attuale OxygenOS, e prenderà spunto dalle migliori caratteristiche di quest’ultimo e dell’interfaccia ColorOS di Oppo.

Sulla carta dovrebbe trattarsi di una versione con l’aspetto tipico di Android Stock ma con molte più funzionalità personalizzate.

Oltre a questo l’azienda cinese durante questo periodo febbraio-aprile 2022 presenterà anche altri prodotti come nuove Smart TV, buds etc disponibili per specifici mercati.

Ovviamente dato che al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via Twitter