OnePlus Nord N200 5G: svelato il design e i dettagli hardware completi

Svelati i dettagli tecnici/hardware del prossimo OnePlus Nord N200 5G, il successore dell’attuale N100 5G: ecco quello che sappiamo al momento.

Dopo aver presentato ufficialmente il nuovo OnePlus Nord CE 5G, disponibile all’acquisto anche in Italia, l’azienda cinese pare stia lavorando ad un nuovo smartphone sempre con connettività 5G.

Stiamo parlando del successore dell’attuale Nord N100, ovvero il Nord N200 5G.

OnePlus Nord N200 5G svelati in anteprima i dettagli hardware e il design

Il prossimo OnePlus Nord N200 5G diverrà di fatto lo smartphone con connettività mobile 5G più economico nel portafoglio dell’azienda asiatica e pensiamo almeno per tutto il 2021 e inizio 2022.

Da alcune immagini trapelate sul web abbiamo di fatto la lista completa delle specifiche hardware e il design.

Il Nord N200 5G dovrebbe utilizzare un display LCD IPS da 6,49 pollici di diagonale con risoluzione FHD+ 2400 x 1080 pixel e frequenza di aggiornamento a 90Hz.

Un miglioramento interessante considerato che il Nord N100 monta un display HD+.

Al suo interno il telefono monterà il chipset Snapdragon 480, una delle soluzioni più economiche per il supporto al 5G, abbinato a 4Gb di ram LPDDR4x e 64GB di memoria interna UFS 2.1 espandibile con microSD.

Lato fotocamera ci sono tre sensori posteriori:

Principale da 13MP con apertura f/2.2;

Macro da 2MP f/2.4;

Profondità da da 2MP.

La fotocamera anteriore per selfie utilizza invece un sensore da 16MP con apertura f/2.05.

Il telefono sarebbe in grado di registrare video solo in Full HD 1080p a 30 fps.

I dettagli sulla connettività confermano lo scanner per le impronte digitali posizionato sulla scocca laterale, il Bluetooth 5.1, il Wifi AC dual Band, il chipset NFC, GPS +Glonass + Galileo, il Jack da 3.5 mm per le cuffie, la porta Usb Type C, il supporto al Dual Sim.

Questo Oneplus Nord N200 5G verrebbe alimentato da una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 18W.

Per quanto riguarda infine le dimensioni il telefono sarebbe spesso 8.3 mm e peserebbe 189 grammi.

Fonte: Via Twitter