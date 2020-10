OnePlus Nord si aggiorna ad ottobre 2020 con la OxygenOS 10.5.8: le novità

OnePlus Nord ha iniziato a ricevere un nuovo aggiornamento firmware ad ottobre 2020: ecco la nuova OxygenOS 10.5.8 con relative novità.

Se avete acquistato da poco un OnePlus Nord vi segnalo che da qualche ora è iniziato il rilascio a livello internazionale (India, Europa e Global) di un nuovo aggiornamento firmware.

OnePlus Nord si aggiorna alla OxygenOS 10.5.8: ecco le principali novità

Il firmware in questione, scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air), aggiorna il software alla versione OxygenOS 10.5.8 basata ovviamente su Android 10.

Si tratta di un aggiornamento che ha vari scopi: risoluzione di bug precedenti, ottimizzazioni varie, una nuova funzionalità e nuove patch di sicurezza.

Per essere più chiari questo è il change-log ufficiale rilasciato da OnePlus per la OxygenOS 10.5.8 (tradotto):

Sistema Nuova funzione “Nascondi notifiche silenziose nella barra di stato” per filtrare le notifiche non importanti, semplificando la gestione delle notifiche delle app (Percorso: Impostazioni> App e notifiche> Notifiche> Avanzate> Nascondi notifiche silenziose nella barra di stato); Ottimizzata l’esperienza utente degli Screenshot espansi per alcune scene; Risolti problemi noti e migliore stabilità del sistema; Aggiornamento della patch di sicurezza Android a quella rilasciata nel mese di settembre 2020;

Telecamera Prestazioni e stabilizzazione dell’immagine ottimizzate;

Schermo Calibrazione generale del display migliorata;

Rete Ottimizza la stabilità della rete.



Dato che l’aggiornamento è disponibile da poche ore, e viene rilasciato in maniera graduale a livello internazionale, potrebbero volerci ancora alcuni giorni prima di ricevere la notifica automatica di aggiornamento sul vostro OnePlus Nord.

Vi consigliamo comunque di effettuare controlli manuali entrando in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Ricevuta la notifica di aggiornamento, vi consigliamo prima di installare la nuova OxygenOS 10.5.8 di effettuare un eventuale backup dei dati più importanti salvati sul vostro OnePlus Nord.

Ricordatevi anche di iniziare la procedura di installazione solo se la batteria ha un autonomia residua pari o superiore dal 50%.

Fonte: Notizia ufficiale