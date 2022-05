OnePlus Nord si aggiorna alla OxygenOS 12 basata su Android 12: i dettagli

Rilasciato l’aggiornamento finale OxygenOS 12 basato su Android 12 per l’OnePlus Nord: ecco i dettagli che dovete conoscere al momento.

Dopo un paio di mesi di beta pubblica, oggi abbiamo notato il nuovo comunicato ufficiale di OnePlus che annuncia l’arrivo della versione finale di Androdi 12 per il modello Nord.

Infatti l’OnePlus Nord sta iniziando a ricevere l’aggiornamento OxygenOS 12 basato appunto su Android 12 tramite la classica modalità OTA (over the Air).

OnePlus Nord si aggiorna alla versione finale di Android 12 con OxygenOS 12: i dettagli da conoscere

Il nuovo software ha un peso di circa 4GB, e contiene al suo interno le patch di sicurezza del mese di aprile 2022.

I primi ad ottenerla sono al momento gli ex utenti beta 2 pubblica, e gli utenti residenti in India.

Per gli smartphone commercializzati in Europa i tempi di attesa saranno leggermente più lunghi: bisogna aspettare che OnePlus ne convalidi il rilascio.

Non sappiamo quando effettivamente l’aggiornamento arriverà anche in Italia, quindi vi consigliamo di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti dello smartphone che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica, prima di aggiornare consigliamo di:

effettuare un backup completo o dei dati più importanti salvati sul telefono; liberare spazio nella memoria interna: 5GB dovrebbero bastare iniziare a scaricare e installare il nuovo software solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Prima di installare il nuovo software, OnePlus segnala che al momento ci sono ancora alcuni bug conosciuti che verranno risolti con un secondo aggiornamento software:

La visualizzazione di alcune pagine in Impostazioni sarà diversa dal sistema.

Lo schermo potrebbe bloccarsi in scenari specifici durante la chiamata.

La fotocamera potrebbe bloccarsi durante lo scatto di foto in modalità Ritratto.

Possibile visualizzazione anomala delle miniature quando si scattano foto a raffica.

La visualizzazione anomala della connessione rapida del dispositivo in modalità Ospite.

Tenete in considerazione questi bug, e decidete se volete subito Android 12 sul vostro OnePlus Nord o aspettare il secondo aggiornamento con i fix ai bug precedenti.

Fonte: Notizia ufficiale