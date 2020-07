OnePlus Nord sottoposto al test piegatura: sono dolori!

Il famoso Youtuber JerryRigEverything ha sottoposto al suo test di varie turture l’OnePlus Nord, che si è comportato egregiamente fino al test della piegatura: che disastro!

Volete uno smartphone economico, bello da vedere e super resistente? Forse non tutto è possibile in questo mondo e ogni tanto bisogna accettare compromessi.

Oggi il famoso Youtuber testa Smartphone, JerryRigEverything, ha provato il nuovo smartphone 5G “economico” OnePlus Nord, annunciato giusto qualche giorno fa.

OnePlus Nord costa poco e ovviamente ci sono dei compromessi: il test di piegatura fallisce!

Il telefono ha superato egregiamente la prova dei graffi.

Il display infatti inizia a subire danni solo quando la punta della lametta utilizzata raggiunge il grado 6 (su una scala di 10), la protezione in vetro posteriore tiene al sicuro la scocca, i sensori fotografici non si graffiano facilmente.

Ovviamente la socca laterale in plastica subisce i tipici danni da graffiatura, ma ovviamente sono sempre casi limite.

Il display nonostante venga graffiato (ricordiamo livello 6) mantiene attivo e funzionante senza problemi lo scanner per le impronte digitali (posizionato sotto il pannello).

Altro test è quello del fuoco: il pannello AMOLED sottoposto alla fiamma per diversi secondi torna ad avere lo stesso aspetto (senza aloni) quindi supera molto bene questa prova.

Sfortunatamente, come potete vedere dal video qua sotto, l’OnePlus Nord per avere un prezzo di vendita molto aggressivo ha una scocca interamente in plastica.

Giocoforza la plastica è meno resistente dell’alluminio, e nel test di piegatura il telefono si è rotto dopo un crack che ha di fatto disabilitato il display.

Da ricordare che il test di piegatura è un caso limite, ma se comprate un OnePlus Nord evitate di utilizzare tasche troppo strette o di sedervici sopra.