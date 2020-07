OnePlus Nord ufficiale: prezzo in Italia e caratteristiche principali

Ufficializzato oggi lo smartphone 5G “economico” OnePlus Nord: ecco il prezzo di vendita in Europa/Italia e le principali caratteristiche hardware.

Alla fine il tanto vociferato dispositivo “economico” con tecnologia 5G di OnePlus è stato svelato al mondo intero.

OnePlus Nord ufficiale: ecco le principali caratteristiche hardware e il prezzo dello smartphone 5G “economico”

Il nuovo smartphone prende il nome di OnePlus Nord, e nonostante il prezzo di vendita decisamente più basso rispetto ai fratelli maggiori della gamma OnePlus 8 mantiene alcune caratteristiche hardware di quest’ultimi.

Troviamo infatti la stessa fotocamera principale da 48MP del modello OnePlus 8, il display con tecnologia OLED e frequenza di aggiornamento a 90Hz, la tecnologia di ricarica rapida Charge 30T.

Processore e memoria

Partiamo con il chipset: troviamo lo Snapdragon 765G la soluzione di fascia media di Qualcomm con processo produttivo a 7nm per il supporto alla tecnologia mobile 5G.

Lo Snapdragon 765G viene affiancato da 8/12GB di ram LPDDR4X e fino a 256GB di memoria interna UFS 2.1.

Multimedialità: camere principali e selfie

A livello di multimedialità troviamo sulla scocca posteriore una quadrupla fotocamera:

Sensore principale Sony IMX586 da 48MP, dimensioni pixel: 0,8 µm/48M; 1,6 µm (4 in 1)/12M, stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS), apertura lenti f/1.75; Camera grandangolare da 8MP, apertura f/2,25 e campo visivo da 119°; Sensore Macro da 5MP (f/2.4); Obbettivo di profondità da 5MP (f/2.4).

Il chipset riesce a gestire la registrazione dei video in formato Ultra HD 4K a 30fps, 1080P a 60 fps, video in slow motion a 1080P 240 fps.

L’interfaccia personalizzata Oxygen OS basata su Android 10 comprende varie funzionalità dedicate alle fotocamere posteriori: Registrazione video con rapporto d’aspetto CINE, UltraShot HDR, Panorama notturno, Super macro, Ritratto, Modalità Pro, Panorama, Rilevamento scena AI, Immagine RAW, Filtri, Condivisione rapida.

Per gli amanti degli scatti selfie troviamo una camera anteriore da 32MP Sony IMX616, con dimensioni pixel: 0,8 µm/32M; 1,6 µm (4 in 1)/8M, stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS), apertura lenti f/2.45.

La camera principale per selfie viene aiutata da una seconda fotocamera anteriore da 8MP con obiettivo ultra-grandangolare, apertura lenti f/2,45 e campo visivo da 105 gradi.

Curioso notare che la camera anteriore principale è in grado di registrare video in 4K a 60 fps.

Display

Il display utilizzato sull’OnePlus Nord è un pannello Fulid AMOLED da 6.44 pollici di diagonale, risoluzione nativa 2400 x 1080 pixel (408PPI), rapporto d’aspetto 20:9 e frequenza di aggiornamento a 90Hz.

Questo pannello supporta la tecnologia sRGB, Display P3 ma non quella HDR.

Come protezione troviamo il Gorilla Glass 5.

Batteria

L’OnePlus Nord è alimentato da una batteria interna da 4115 mAH che supporta la ricarica rapida Charge 30T ad una velocità massima via cavo di 30W (5V/6A).

Secondo il produttore la batteria può essere ricaricata fino al 70% in circa 30 minuti.

Connettività e dimensioni

Lato connettività oltre al supporto alla tecnologia 5G, troviamo lo slot dual SIM, il Wifi AC dual band, il Bluetooth 5.1, il chipset NFC, GPS (L1+L5 Dual Band), GLONASS, Galileo (E1+E5a Dual Band), Beidou, A-GPS, NavIC, la porta USB Type C, lo scanner per le impronte digitali sotto il display.

Infine le dimensioni: il telefono è lungo 158,73mm, largo 73,3mm e spesso 8,2mm per un peso complessivo pari a 184 grammi.

Prezzo e disponibilità in Italia dell’OnePlus Nord

La disponibilità in Italia dell’OnePlus Nord è fissata al 4 agosto 2020 ai seguenti prezzi:

versione da 8GB di ram e 128GB di rom nei colori Gray Onyx e Blue Marble a 399 euro ;

nei colori Gray Onyx e Blue Marble a ; modello da 12GB di ram e 256GB di rom, sempre nei colori Gray Onyx e Blue Marble, al costo di 499 euro.

OnePlus commercerà in mercati selezionati, ma non in Italia, pure una versione ultra economica da 6GB di ram e 64GB di rom con prezzo a meno di 300 euro.