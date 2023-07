OnePlus Open confermato il nome ufficiale dello smartphone pieghevole

OnePlus Open sarà il nome ufficiale del prossimo smartphone pieghevole dell’azienda cinese: altri dettagli svelati?

Nelle ultime settimane il web ci ha fornito alcune voci di corridoio sul prossimo smartphone pieghevole di OnePlus: alcune immagini render e dettagli sulle presunte specifiche hardware.

Oggi l’azienda cinese ha ufficialmente svelato il nome commerciale dello smartphone: Open

Di fatto nelle scorse settimane erano usciti due nomi per il futuro smartphone pieghevole di OnePlus: Fold V (primi rumors) e Open (più recente).

Tramite il proprio canale su Twitter (X), OnePlus ha sottolineato chiaramente questo motto: “We OPEN when others FOLD”.

Chiaramente OPEN indica il nome del prodotto.

We OPEN when others FOLD

— OnePlus (@oneplus) July 26, 2023