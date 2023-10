Oneplus Open lo smartphone pieghevole si mostra in anteprima video: un assaggio

E’ iniziata la campagna di marketing per aumentare l’hype sul prossimo smartphone pieghevole OnePlus Open, che adesso si mostra dal vivo in anteprima in parte in un video.

Ci sono ormai varie voci di corridoio che affermano che il prossimo smartphone pieghevole OnePlus Open sarà presentato dall’azienda cinese probabilmente durante il mese di ottobre di quest’anno.

A conferma di questo, l’azienda asiatica sta già lavorando ad una campagna di marketing per aumentare l’hype sul dispositivo.

OnePlus Open: primo video che mostra dal vivo il nuovo smartphone pieghevole (un assaggio)

Sul web è stato diffuso un primo video nel quale il capo di OnePlus Pete Lau durante un intervista di fatto mostra in parte il nuovo smartphone pieghevole, elencando alcuni dettagli su quest’ultimo.

Nel video si evidenzia come l’OnePlus Open detiene ben 35 brevetti (probabilmente in partnership con Oppo) per ottimizzarne la qualità costruttiva e il suo funzionamento.

Questo permette al dispositivo pieghevole di chiudersi senza lasciare spazio tra le cerniere che uniscono le due parti del telefono.

Nel video infatti si mostra come un foglio di carta rimane intrappolato all’interno dello smartphone pieghevole da chiuso senza possibilità di toglierlo facilmente.

Pete Lau ha spiegato che la nuova cerniera è costruita con 31 componenti in meno rispetto all’Oppo Find N2.

Questo ha contributo a ridurne le dimensioni del nuovo telefono, sia da chiuso che d’aperto, oltre che il peso.

Sfortunatamente l’OnePlus Open mostrato nel video ha una protezione sulla sezione posteriore dedicata al comparto fotografico, quindi non possiamo vederlo dal vivo.

Comunque il capo dell’azienda cinese, afferma che anche il nuovo Open garantirà un’esperienza d’uso veloce e fluida come gli utenti Oneplus sono già abituati.

Inoltre sarà disponibile pure il tasto di scorrimento degli avvisi.

Considerato che il dispositivo, come afferma Lau, è stato sviluppato in partnership tra OnePlus e Oppo è probabile che ci saranno varie strategie di marketing e commercializzazione a seconda del paese di riferimento.

Questo potrebbe significare che l’OnePlus Open sarà di fatto una versione internazionale del prossimo Oppo Find N3, che invece sarà commercializzato solo in Cina (rumors di qualche settimana fa).

Infine nell’intervista Pete Lau afferma che non ci sarà almeno per quest’anno uno smartphone pieghevole con form factor a conchiglia (in stile Galaxy Z Flip 5 per intenderci)

Quest’ultimi sono al momento considerati poco attrattivi per il cliente tipico di OnePlus.

