OnePlus Open test resistenza: è sopravvissuto alla piegatura estrema

Lo smartphone pieghevole OnePlus Open è stato testato in varie maniere tra cui la piegatura estrema: ecco i risultati del test!

Torna il tradizionale spettacolo dello Youtuber JerryRigEverything che testa alla sua maniera gli smartphone di ultima generazione.

Questa volta tocca al pieghevole OnePlus Open: ecco come se la cava.

OnePlus Open test resistenza: pur essendo uno smartphone pieghevole dimostra una solidità importante

Il primo smartphone pieghevole di Oneplus alla fine passa in maniera abbastanza tranquilla il pesante test di JerryRigEverything.

I graffi non sembrano essere un grosso problema per il display esterno dato che ha una classica protezione in vetro Gorilla Glass, e inizia a danneggiarsi solo con punte di livello 6-7 su una scala di 10.

Qualche problema in più presenta ovviamente il display interno pieghevole, considerato che è protetto solo con uno strato di plastica.

In questo caso basta una punta di livello 2 per iniziare a graffiare lo strato di protezione, mentre a livello 3 si fanno già danni visibili e profondi.

Le fotocamere sono ben protette, i sensori non si graffiano, mentre qualche piccolo problema può avere il flash led cha una protezione in plastica.

La scocca laterale in alluminio può subire qualche graffio, mentre quella posteriore protetta da vetro ha una resistenza più che adeguata.

Lo Youtuber ha testato pure la resistenza alla polvere di questo OnePlus Open, mostrando che tutto sommato lo smartphone non si insudicia così tanto e continua a funzionare bene.

Altro test aggressivo di JerryRigEverything è quello del fuoco.

Il display esterno sottoposto alla fiamma di un accendino impiega circa 25 secondi prima di danneggiarsi, lasciando un alone sul display.

Invece il display esterno con sola protezione in plastica si danneggia molto prima: bastano 5 secondi per fare un danno evidente.

Infine il temuto test di piegatura: l’OnePlus Open se la cava piuttosto bene dato che non subisce danni.

Al massimo il telefono tende a piegarsi solo leggermente ma torna alla sua posizione naturale, i display non si danneggiano, la scocca rifinita in vetro non si incrina.

In sostanza il pieghevole dell’azienda cinese si dimostra ben più resistente anche di altri smartphone passati, come l’OnePlus 10 Pro che fece una brutta figura nello stesso test di resistenza.

