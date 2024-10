OnePlus OxygenOS 15 basato su Android 15 arriva a fine ottobre 2024

Gli smartphone e tablet OnePlus compatibili inizieranno a ricevere l’aggiornamento OxygenOS 15 basato su Android 15 a partire da fine ottobre 2024: i dettagli.

Google giusto un paio di giorni fa ha annunciato la release finale di Android 15 e ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento in questione sui propri smartphone e tablet della serie Pixel.

Considerato che ormai Android 15 è completo, ci vorranno solo alcune settimane per far si che i produttori terzi rilasciano l’aggiornamento sui loro dispositivi mobili.

OnePlus OxygenOS 15 basato su Android 15 ha la sua data di annuncio: arriva entro ottobre 2024

OnePlus sarà una delle prime aziende a iniziare a rilasciare l’aggiornamento Android 15 sui propri smartphone e tablet, dato che l’azienda cinese ha affermato che il rilascio della OxygenOS 15 avverrà il 24 ottobre 2024.

Il 24 ottobre 2024 va presa come data di riferimento dell’annuncio della nuova interfaccia software, ma probabilmente il rilascio effettivo inizierà solo dopo un paio di settimane.

Prima saranno coperti e aggiornati gli smartphone e tablet OnePlus venduti in Cina, e poi successivamente inizierà la diffusione anche per le versioni Globali, Indiane ed Europee.

L’azienda cinese non ha ancora rilasciato nessun dettaglio approfondito sulle novità della prossima OxygenOS 15, evidenziando solo che la nuova versione software sarà veloce e ingloberà funzionalità basate sull’intelligenza artificiale: “Speed meets AI”.

Per adesso quindi non possiamo altro che aspettare il comunicato ufficiale da aprte di Oneplus, che sicuramente ci fornirà pure una roadmap per avere un quado più chiaro sulle date di aggiornamento dei rispettivi smartphone e tablet aggiornabili ad Android 15.

Fonte: Notizia ufficiale OnePlus

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard