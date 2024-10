OnePlus OxygenOS 15 con Android 15: la roadmap degli aggiornamenti

Oneplus ha svelato la roadmap ufficiale degli smartphone che riceveranno l’aggiornamento alla OxygenOS 15 basata su Android 15: ecco i dettagli che dovete conoscere.

Dopo aver annunciato la OxygenOS 15 la nuova interfaccia software basata sul sistema operativo Android 15, l’azienda cinese ha anche svelato la roadmap ufficiale che coinvolge tutti gli smartphone e tablet compatibili.

OnePlus svela la roadmap degli smartphone e tablet aggiornabili alla OxygenOS 15 basata su Android 15

Va detto fin da subito che la roadmap al momento riguarda solo le beta pubbliche che coinvolgeranno i dispositivi compatibili, dato che come afferma OnePlus la versione finale verrà rilasciata in base al feedback della versione beta e dopo aver soddisfatto gli standard aziendali.

Per quanto riguarda gli smartphone e i tablet compatibili abbiamo i dispositivi e le date di riferimento delle beta pubblica di Android 15.

I primi smartphone a riceverla saranno gli OnePlus 12, 12R e 12R Genshin Impact Edition a partire dal 30 ottobre 2024.

A partire dal mese di novembre 2024 si provvederà a lanciare la beta per gli OnePlus Open e per i tablet OnePlus Pad 2.

A dicembre 2024 sarà la lanciata la beta per un numero importante di smartphone e tablet che comprendono:

OnePlus 11

OnePlus 11R

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord CE 4

OnePlus Nord CE 4 Lite

OnePlus Pad

Da gennaio 2025 nella beta pubblica saranno coinvolti gli OnePlus 10 Pro, OnePlus 10T, e gli OnePlus Nord 3.

Infine da febbraio 2025 gli ultimi due smartphone compatibili OnePlus 10R e OnePlus Nord CE3 entreranno a far parte del programma di beta test della OxygenOS 15 basata su Android 15.

Come potete leggere voi stessi la roadmap comprende pure alcuni dispositivi che non sono stati mai commercializzati in Europa, ma pare che la beta pubblica si riferisca a tutti gli smartphone anche quelli globali/Europei.

Potrebbero comunque esserci lievi differenze di tempistiche a seconda del paese e dell’eventuale operatore telefonico da dispositivo a dispositivo.

Fonte: Notizia ufficiale

