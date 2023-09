OnePlus Pad Go svelato il design il nuovo tablet android

Svelato il design del prossimo tablet android OnePlus Pad Go: ecco quello che sappiamo al momento sul prodotto in arrivo.

A distanza di poco meno di 7 mesi dal lancio del primo tablet OnePlus Pad, l’azienda cinese ha di fatto svelato il design del suo prossimo tablet android più economico.

Stiamo parlando dell’OnePlus Pad Go.

OnePlus Pad Go: il design svelato ufficiosamente dall’azienda cinese

Da quello che possiamo vedere il design del nuovo Pad Go non sembra differire molto dall’attuale Pad.

Troviamo infatti gli stessi angoli curvi e i bordi abbastanza sottili intorno al display.

Sembra che la differenza più evidente tra i due tablet risieda nella scocca posteriore.

Infatti il modello Go ora ha una finitura bicolore, pur mantenendo una scocca in gran parte realizzata in alluminio.

Il colore principale è quello del modello originale, ma la sfumatura bicolore evidenzia un verde più scuro nella parte alta e un verde più chiara nel resto del dispositivo.

Va notato inoltre che la scocca in metallo posteriore in vetro più chiaro ha un design meno raffinato rispetto al modello originale.

Guardano sui bordi del tablet si può notare la stessa combinazione fisica di pulsanti di accensione e volume.

Sembra inoltre che ci siano sempre gli stessi altoparlanti (quattro), e il tablet mostra pure uno slot di espansione che potrebbe essere destinato ad una microSD o una SIM Telefonica 4G o 5G (o entrambe).

Oneplus ha affermato che lo slogan del tablet Go sarà “All Play, All Day“, suggerendo che il tablet sarà incentrato a garantire un autonomia elevata che deve durare almeno tutto il giorno.

Non ci sono dettagli tecnici, ma essendo una versione “più economica” ci aspettiamo un display con una frequenza di aggiornamento più bassa e probabilmente un chipset meno potente per contenere i costi di produzione.

Dato che però al momento non abbiamo ancora informazioni ufficiali, vi preghiamo di prendere questa notizia con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

