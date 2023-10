OnePlus Pad Go ufficiale: prezzo e caratteristiche (arriva in Europa?)

Il nuovo tablet più economico OnePlus Pad Go è stato ufficializzato: questo il prezzo di vendita (India) e le principali caratteristiche. Ma arriverà in Europa?

Oggi in India senza grandi annunci è stato lanciato sul mercato il nuovo tablet più “economico” OnePlus Pad Go, di fatto il fratello minore dell’OnePlus Pad già acquistabile anche in Europa.

Vediamo di conoscere meglio il dispositivo.

OnePlus Pad G0: principali caratteristiche hardware e prezzo di vendita

Il tablet si presenta con un display LCD IPS da 11.35 pollici di diagonale e una risoluzione nativa 2048 x 1720 pixel, frequenza di aggiornamento a 90Hz.

Come potete capire voi stessi dalla risoluzione del display, il pannello utilizzato non ha un classico aspetto in formato 16:10 (o 16:9) ma bensì 7:5.

L’audio stereo è garantito dalla presenza di quattro altoparlanti, con supporto al Dolby Atmos.

La scocca nell’unica colorazione disponibile, Twin Mint, ha dimensioni pari a 255.1 x 188 x 6.9 mm e il peso complessivo è di 532 grammi.

All’interno OnePlus ha deciso di utilizzare il chipset Octa-Core MediaTek Helio G99 che supporta la connettività LTE 4G (c’è infatti anche una versione LTE del tablet), abbinato a 8GB di ram e 128-256GB di memoria interna (UFS 2.2)

La memoria interna risulta comunque espandibile grazie allo slot dedicato alle microSD.

Lato multimedialità non troviamo niente di eccezionale: due sensori fotografici da 8MP (uno anteriore e uno posteriore) che possono entrambi registrare video in formato 1080p a 30 fps.

Connettività OK con supporto al Wi-Fi AC doppia Banda, il supporto alla connessione LTE 4G, Bluetooth 5.2 e USB Type-C 2.0.

Sfortunatamente non viene specificata la presenza o meno del GPS.

Il tablet viene alimentato da una batteria interna da 8000 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 33W (Tecnologia SuperVOOC).

Lato sistema operativo troviamo nativamente Android 13 con interfaccia OxygenOS 13.2, con funzionalità di continuità tra dispositivi per telefoni OnePlus compatibili come il mirroring dello schermo, la condivisione di file e gli appunti.

Prezzo e disponibilità OnePlus Pad Go: arriverà pure in Europa?

L’OnePlus Pad Go viene commercializzato al prezzo base (8-128GB solo Wi-Fi ) di 19.999 Rupie Indiane (circa 227 euro attuali) con prezzo massimo per la versione 8-256GB LTE di 23.999 Rupie (272 euro).

Ancora da conoscere l’eventuale disponibilità e prezzo di vendita in Europa: non ci sono certezze che arriverà anche da noi.

Fonte: Notizia ufficiale

