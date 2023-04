OnePlus Pad prezzo svelato in India: ecco quanto potrebbe costare in Europa

Svelato il prezzo di vendita dell’OnePlus Pad in India: questo ci da indicazioni su quanto potrebbe costare in Europa.

Come sappiamo a partire dal 25 aprile 2023 sarà disponibile alla vendita, per tutti coloro che hanno già pagato l’anticipo in pre-ordine, il nuovo OnePlus Pad.

Al momento l’azienda cinese non ha ancora svelato il prezzo ufficiale, ma grazie allo store indiano Flipkart adesso abbiamo qualche notizia in più.

OnePlus Pad questo il prezzo di vendita in India: ecco il presunto prezzo in Europa

In India la versione 8GB di ram e 128GB di rom avrà un prezzo di listino di 37.999 Rupie Indiane che fanno al cambio attuale circa 422 euro.

Invece la versione con 12GB di ram e 256GB di memoria interna avrà un prezzo di listino di 39,999 Rupie Indiane, che al momento attuale hanno un valore di circa 444 euro.

Va ovviamente ricordato che i prezzi in India sono sempre più bassi rispetto a quelli destinati per il mercato europeo.

Comunque conoscendo i primi possiamo fare una stima su quanto potrà costare l’OnePlus Pad nel nostro paese.

Possiamo stimare un prezzo di 499 euro per la versione 8-128GB, mentre per la versione 12-256GB possiamo aggiungere ulteriori 50 euro al prezzo finale.

Ribadiamo che queste sono solo supposizioni: prendete queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Infine se non conoscete l’OnePlus Pad, vi ricordiamo che questo tablet ha un:

Display LCD IPS da 11,61 pollici, risoluzione 3K 2000×2800 pixel, frequenza di aggiornamento a 144 Hz

Chipset MediaTek Dimensity 9000

Fotocamera posteriore da 13 MP

Fotocamera frontale da 8 MP

Batteria da 9.510 mAh con supporto alla ricarica via cavo da 67 W.

Sistema operativo Android 13 personalizzata con il software OxygenOS 13.1.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon