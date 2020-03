OnePlus promette la modalità Always on Display con un aggiornamento OxygenOS

OnePlus tramite un comunicato ufficiale ha promesso che con un prossimo aggiornamento della OxygenOS implementerà la modalità Always on Display.

In casa OnePlus l’argomento Always On Display prese luogo nel 2018 con l’arrivo sul mercato del modello OnePlus 6.

Sfortunatamente però l’azienda cinese decise di non implementare questa funzionalità, perché secondo loro consumava troppa batteria dello smartphone.

OnePlus afferma che la funzione Always on Display arriverà con un aggiornamento sulla OxygenOS

Sono passati 2 anni e ancora la funzionalità Always On Display rimane una delle opzioni più richieste da parte dei consumatori che hanno scelto uno smartphone android con sistema operativo OxygenOS.

Oggi però tramite un comunicato ufficiale sembra che la situazione, in tempi non particolarmente lunghi, cambierà in casa OnePlus.

Tramite il proprio account ufficiale su Twitter, OnePlus ha rilasciato questo comunicato “The top IDEA is Always-On Display. We hear you, and our OS Product team has replied: it’s on our roadmap.“.

Si capisce chiaramente che l’azienda asiatica ha inserito tra le cose da fare nella road-map futura l’introduzione della funzionalità Always on Display sui propri smartphone con display OLED.

Sfortunatamente non ci sono ancora informazioni chiare su quando effettivamente quest’aggiornamento arriverà sulla OxygenOS.

Si può solamente stimare che l’implementazione della funzione l’Always On Display forse arriverà direttamente quando saranno presentati sul mercato i nuovi OnePlus 8.

Dopo la presentazione degli OnePlus 8, l’azienda inizierà a rilasciare l’aggiornamento mano mano per le versioni precedenti.

Per adesso quindi non ci resta che aspettare future indicazioni in merito.

Fonte: Via Twitter