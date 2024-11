OnePlus smartphone e smartwatch ecco le offerte Black Friday 2024

In anticipo rispetto alla data ufficiale del Black Friday OnePlus propone una serie di sconti che abbassano i prezzi di smartphone, smartwatch e altro a quelli più bassi del 2024.

A partire dal 15 novembre 2024 fino a 2 dicembre 2024 se volete acquistare un prodotto OnePlus avrete a disposizione da parte dell’azienda cinese i prezzi più bassi del 2024 sul sito ufficiale

Inoltre se questi dovessero ulteriormente abbassarsi, l’azienda vi rimborserà la differenza sul vostro precedente acquisto.

OnePlus Black Friday con i prezzi più bassi dell’anno: ecco alcune delle offerte disponibili

OnePlus Smartphone in promo Black friday 2024: le migliori offerte

Lo smartphone di fascia media OnePlus Nord 4 CE Lite 2024 8-256GB (se non lo conoscete queste sono le sue principali caratteristiche hardware) adesso può essere acquistato ad un prezzo di 229 euro IVA e spedizione inclusa tramite il link Black Friday 2024 di OnePlus invece dei classici 329 euro di listino e in regalo trovate pure il caricabatteria ufficiale.

Passando ad a qualcosa di più performante c’è l’OnePlus Nord 4 che nella sua versione da 12GB di ram e 256GB si può portare a casa a 399 euro IVA e spedizione inclusa (invece di 499 euro di listino) con in regalo il caricabatteria ufficiale da 120W seguendo questo LINK Black Friday 2024 di OnePlus.

Se non conoscete l’OnePlus Nord 4 queste sono le sue principali caratteristiche.

Salendo di categoria c’è l’OnePlus 12R 12-256GB che passa da un prezzo di listino di 699 euro ad un prezzo di 499 euro IVA e spedizione inclusa acquistabile tramite il LINK Black Friday 2024.

L’OnePlus 12R è la versione “economica” dell’OnePlus 12 e ha le seguenti caratteristiche tecniche.

Infine tra gli smartphone da sottolineare c’è l’offerta dell’OnePlus 12 16-512GB che può essere acquistato a 799 euro IVA e spedizione inclusa invece dei 1099 euro di listino al lancio seguendo il LINK Black Friday 2024.

Se volete avere più informazioni queste sono le caratteristiche dell’OnePlus 12.

OnePlus smartwatch in offerta per il Black Friday 2024: ecco quelle che consigliamo

Gli smartwatch OnePlus Watch 2 e Watch 2R sono in forte sconto con la promo Black Friday e in più offrono in omaggio ben tre accessori: OnePlus Buds 3 + Charger Wireless + cinturino aggiuntivo per il Watch 2, e OnePlus Nord Buds 3 Pro + Charger Wireless + cinturino aggiuntivo per il Watch 2R.

L’OnePlus Watch 2 si può acquistare a 239 euro IVA e spedizione inclusa in tutte le colorazioni disponibili (invece dei classici 329-379 euro a seconda del colore del modello) con i tre accessori in regalo che hanno un valore di listino di oltre 160 euro.

Potete acquistare l’OnePlus Watch 2 del colore che preferite seguendo questo link Black Friday 2024 di OnePlus, mentre se volete più informazioni queste sono le caratteristiche dello smartwatch.

Se volete spendere un po’ di meno c’è l’OnePlus Watch 2R (la versione economica del Watch 2) di cui potete conoscere qua le caratteristiche principali.

In questo caso l’OnePlus Watch 2R ha un prezzo in offerta Black friday pari a 199 euro IVA e spedizione inclusa (VS 279 euro di listino) con omaggi per un valore di listino superiore a 140 euro, ed è acquistabile tramite questo Link Black Friday 2024 di OnePlus.

Per altri prodotti in offerta Black friday 2024 di OnePlus, come le TWS, gli accessori (cavi e caricabatteria), i tablet, gli smartphone pieghevoli e altro potete affidarvi alla pagina Black Friday 2024 di OnePlus.

Spedizioni, Garanzia e altro

Tutti i prodotti acquistati sul sito ufficiale OnePlus godono di due anni di garanzia del produttore e possono essere rimborsati tramite reso entro 15 giorni dalla data di acquisto: l’azienda cinese provvederà a ritirare gratuitamente il prodotto.

I prodotti sono spediti tramite corriere con consegna che varia, ma che mediamente è tra i 5-7 giorni lavorativi.

