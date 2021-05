OnePlus sta lavorando al lancio delle sue Smart TV anche in Europa? Rumors

Secondo recenti informazioni OnePlus sta lavorando per portare in Europa le sue Smart TV che al momento sono commercializzate solamente in India e Cina.

Se non lo sapevate OnePlus oltre a produrre Smartphone vende anche due Smart TV da fine 2019 in due paesi asiatici: India e Cina.

Le OnePlus TV debutteranno anche in Europa? Nuovi rumors affermano questo

Oggi nuovi rumors provenienti dal sito tedesco WinFuture affermano che la società cinese stia lavorando per un debutto europeo per i suoi modelli di Smart TV.

Sembra infatti che il presidente e fondatore Pete Lau abbia rilasciato ad alcuni media selezionati la notizia che la compagnia sta progettando/preparando l’ingresso nel mercato delle TV in Europa.

OnePlus di fatto vuole seguire le orme di altri produttori cinesi come Xiaomi che sono passati dalla commercializzazione degli smartphone a quelle delle TV in Europa.

Al momento l’azienda cinese ha nel proprio portafoglio prodotti due Smart TV, l’ OnePlus TV 55 Q1 e l’OnePlus TV 55 Q1 Pro, che hanno iniziato la commercializzazione a fine 2019.

Sono due televisioni con tecnologia QLED e nella versione PRO è presente pure una sound bar integrata con otto altoparlanti (full-range, due subwoofer e due tweeter).

A queste si sono aggiunti alcuni nuovi modelli a metà 2020, seriali 55U1, 43Y1 e 32Y1 con tecnologia del pannello LED con supporto HDR10+ e HLG, Dolby Vision.

Non sappiamo poi se la società asiatica si presenterà sul mercato Europeo con le precedenti Smart TV, o per l’occasione lancerà qualche nuova televisione con una tecnologia del pannello diversa (più recente).

Inoltre non ci sono informazioni sull’eventuale disponibilità futura e i prezzi di vendita destinati al nostro continente.

Possiamo solo sperare che quando ciò avverrà il rapporto qualità-prezzo sarà sempre di buon livello come ci si aspetta dalla sua politica aziendale.

Fonte: Via