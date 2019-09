OnePlus TV è ufficiale: tutte le caratteristiche e il prezzo di vendita (in India)

La nuova OnePlus TV è una televisione con tecnologia QLED 4K che sfrutta gli assistenti vocali Google Assistant e Alexa di Amazon: caratteristiche e prezzo.

Dopo aver prodotto smartphone android, OnePlus ha deciso di entrare nel mercato delle Smart TV presentando un apparecchio che al momento sarà commercializzato in India.

OnePlus TV è realtà: ecco le principali caratteristiche della Smart TV cinese

Pannello e audio

La nuova OnePlus TV è un televisore con un pannello da 55 pollici di diagonale, risoluzione Ultra HD 4K e tecnologia QLED.

Il pannello garantisce una elevata qualità visiva grazie ad una gamma di colori NTSC del 120%, il supporto nativo alla tecnologia HDR10+ e al Dolby Vision.

Lato design troviamo cornici particolarmente sottili considerato che il rapporto pannello-scocca è del 95.7%.

Essendo una Smart TV compatibile Dolby Vision ci sono già un buon numero di applicazioni che possono sfruttare questa caratteristica: Amazon, Sun NXT, Voot, Netflix, Eros Now, e YuppFli.

Per migliorare l’audio, l’OnePlus TV utilizza una sound-bar con ben otto altoparlanti integrati che supportano l’audio Dolby Atmos.

Sei altoparlanti forniscono l’audio frontale, mentre altri 2 altoparlanti danno l’effetto surround necessario.

Questi 8 altoparlanti forniscono una potenza complessiva di 50W, un audio decisamente più potente rispetto allo standard di molte Smart TV odierne.

Per mantenere un design all’avanguardia, la Sound bar si nasconde sotto la TV quando non viene utilizzata, mentre fuoriesce quando la TV è accesa.

OnePlus afferma che questo meccanismo impiega circa 7.2 secondi, e può essere eseguito per più di 100.000 volte.

Telecomando, e funzionalità software

Il telecomando che comanda la OnePlus TV ha un design molto simile a quello dell’Apple TV e ha una porta Usb Type C che gli permette di ricaricare la batteria interna molto velocemente.

Ovviamente altro punto di forza della televisione è il sistema operativo basato su Android TV completo di supporto a Google ChromeCast e i vari mirroring da diversi dispositivi.

Con Android TV c’è ovviamente incorporato l’assistente Google, ma in più l’azienda cinese ha inserito pure i comandi vocali dell’assistente Alexa di Amazon tramite la funzionalità Oxygen Play.

Con Oxygen Play, OnePlus promette di migliorare l’esperienza d’uso della TV accorciando i tempi e i passaggi da fare per passare da un applicazione ad un altra.

Sviluppata poi la funzione OnePlus Connect che consente di connettere il telefono alla TV e accenderla tramite Amazon Alexa.

Attraverso poi OnePlus connect l’utente può utilizzare il telefono per connetterti alla funzionalità Oxygen Play e attivare le funzioni remote utilizzando un trackpad virtuale sul telefono.

In parole povere potete utilizzare la tastiera virtuale del telefono per scrivere sulla OnePlus TV o sfruttare le query vocali per trovare contenuti multimediali.

Prezzo e disponibilità (in India)

La OnePlus TV uscirà in due versioni chiamate TV Q1 e TV Q2, che saranno vendute rispettivamente in India al prezzo (convertito in valuta attuale) di 987 dollari e 1411 dollari.

La commercializzazione effettiva inizierà a partire dal 28 settembre 2019 su Amazon India.

Fonte: Notizia ufficiale