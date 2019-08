OnePlus TV tutte le specifiche svelate: Pannello, software, chipset

La prossima televisione con sistema operativo Android, OnePlus TV, arriverà molto presto: sono state svelate le sue principali caratteristiche.

Molti di voi sanno che OnePlus è uno dei più apprezzati produttori di smartphone con sistema operativo android, ma forse non sanno che l’azienda cinese è in procinto di svelare la propria Smart TV.

Si tratta della prima OnePlus TV, nome in codice “Dosa”, che dovrebbe debuttare in Asia entro la fine del prossimo mese (settembre 2019).

OnePlus TV: queste dovrebbero essere le principali caratteristiche tecniche

Dal web adesso sappiamo con buoni dettagli, quali saranno le principali caratteristiche di questa televisione.

Da quello che è trapelato la OnePlus TV disporrà di un pannello QLED (tecnologia Quantum Dot) da 55 pollici fornito da Samsung.

La risoluzione del pannello è sicuramente Ultra HD 4K e supporterà molto probabilmente tutte le principali tecnologie di ultima generazione, come l’HDR e le sue varianti.

Una Smart TV che si rispetti deve utilizzare un chipset per far funzionare il sistema operativo, che su questa TV sarà Android TV Pie 9.0.

L’azienda cinese dovrebbe utilizzare un chipset Mediatek MT5670, un quad-core Cortex A53 funzionante alla frequenza massima di 1.5Ghz con GPU Mali G51, abbinato a 3GB di memoria ram.

Lato software ci si aspetta che OnePlus personalizzi l’intera interfaccia di Android TV Pie 9.0 per ottimizzarla per un utilizzo “casalingo” o più “avanzato” per una televisione di ultima generazione.

Si pensa inoltre che la televisione godrà di particolari funzionalità da abbinare direttamente ad uno smartphone OnePlus, come ad esempio inserire un testo di ricerca sulla televisione direttamente dal telefono.

Sappiamo che il co-fondatore Peter Lau ha affermato che la nuova TV dell’azienda cinese non avrà un prezzo troppo “economico” perché sarà a diretto confronto con altre Smart TV “Premium” vendute da concorrenti come Samsung e Sony.

L’OnePlus TV farà il suo debutto in India entro la fine del prossimo mese, ma ci si aspetta che l’azienda asiatica espanda poi successivamente il prodotto anche in altri mercati, come l’Europa.