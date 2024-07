OnePlus Watch 2R e Nord Buds 3 Pro ufficiali: prezzo e caratteristiche

Ufficializzati i nuovi smartwatch OnePlus Watch 2R e le nuove cuffie TWS Nord Buds 3 Pro: prezzo in Italia e caratteristiche principali.

Dopo la presentazione dei nuovi OnePlus Nord 4, l’azienda cinese ha presentato pure due accessori indossabili: le OnePlus Nord Buds 3 Pro e l’OnePlus Watch 2R: vediamo di conoscerli meglio.

OnePlus Watch 2R e Nord Buds 3 Pro: i principali dettagli

L’OnePlus Watch 2R è una versione leggermente modificata dell’OnePlus Watch 2 che si differenzia sostanzialmente per il materiale utilizzato e per l’assenza della connettività LTE 4G con eSIM.

Il materiale della cassa circolare adesso è in alluminio e non più in titanio, questo gli permette di essere più leggero del 25% con un peso di soli 37 grammi.

Dal punto di vista visivo, Watch 2R porta una lunetta aggiornata, due pulsanti laterali rotondi e un cinturino aggiornato.

Lato hardware come detto manca solo la presenza della connessione LTE 4G, ma per il resto troviamo lo stesso hardware del modello Watch 2:

Display Circolare AMOLED da 1,43 pollici

Chip Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 abbinato a 2 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione, dual boot Android Wear OS 4 e un RTOS con secondo chipset dedicato al risparmio e all’ottimizzazione energetica

Batteria da 500 mAh, fino a 100 ore di utilizzo

GPS dual-band

tracciamento per 100 attività sportive diverse

controllo frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, monitoraggio del sonno e dello stress etc.

L’OnePlus Watch 2R è disponibile in Italia ad un prezzo di listino pari a 279 euro nei colori nei colori Forest Green e Gunmetal Grey.

Passando alle TWS OnePlus Nord Buds 3 Pro sono dotati di driver dinamici titanizzati da 12,4 mm, connettività Bluetooth 5.4 con supporto codec SBC e AAC ed EQ manuale.

Supportano pure la cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 49db grazie ai tre microfoni incorporati.

La custodia è certificata IP55 per la resistenza all’acqua e alla polvere, e incorpora al suo interno una batteria da 440 mAh che può garantire fino a 44 ore di utilizzo senza ANC e fino a 20 ore con ANC abilitata.

Dispone pure della ricarica rapida: in appena 10 minuti di ricarica si può ottenere un’autonomia di 11 ore di riproduzione musicale

Le cuffie si possono acquistare al prezzo di 79 euro nei colori Starry Black e Soft Jade

