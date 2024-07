OnePlus Watch 2R specifiche svelate: arriva il 16 luglio

L’OnePlus Watch 2R verrà presentato ufficialmente dall’azienda cinese a livello globale il 16 luglio 2024: ecco le specifiche tecniche svelate in anticipo.

Tra meno di una settimana OnePlus terrà un nuovo evento mediatico nel quale saranno presentati nuovi prodotti comprensivi di un nuovo smartphone (l’OnePlus Nord 4), un tablet, degli auricolari TWS e uno smartwatch.

Lo smartwatch in questione è l’OnePlus Watch 2R.

OnePus Watch 2R i dettagli tecnici svelati in anticipo

Da quello che è trapelato il nuovo smartwatch di OnePlus sarà una versione depotenziata lato materiali, ma non lato hardware, dell’attuale OnePlus Watch 2 e per questo avrà un prezzo di vendita più basso.

Il Watch 2R dovrebbe utilizzare il chipset Snapdragon Wear W5 per le funzionalità dedicate a WearOS 5, mentre per il monitoraggio e attività più leggere (per ottimizzare il risparmio energetico) verrà utilizzato un secondo chipset BES2700.

I chipsets saranno affiancati da 2GB di ram e 32GB di memoria interna.

Il display circolare con tecnologia AMOLED dovrebbe essere da 1.43 pollici con una luminosità massima di 1000 nit.

Secondo le informazioni trapelate lo smartwatch può raggiungere fino a 100 ore d’autonomia, con supporto alla ricarica rapida VOOC.

Presente pure il GPS a doppia frequenza e lo smartwatch sarà in grado di monitorare oltre 100 modalità sportive.

La scocca dell’orologio è certificata IP68 per la resistenza alla polvere e all’acqua, e in più può immergersi fino a 2.5ATM.

Si prevede un telaio in alluminio per contenere i costi di produzione, nei colori Forest Green e Gunmetal Grey.

Ovviamente considerato che il prodotto non è stato ancora ufficializzato, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via X (Twitter)

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon