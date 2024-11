OnePlus Watch 3 arriverà con gli OnePlus 13 e 13R Globali

Il prossimo smartwatch con WearOS 5, l’OnePlus Watch 3, farà il suo debutto internazionale con l’arrivo delle versioni globali dell’OnePlus 13 e 13R: i dettagli.

Al momento l’azienda cinese ha presentato al momento come novità l’OnePlus 13 ma quest’ultimo è disponibile all’acquisto solo in Cina.

Ma con l’arrivo della versione internazionale di quest’ultimo oltre alla versione più economica 13R arriverà anche un nuovo smartwatch Wear OS 5.

OnePlus Watch 3 in arrivo con gli OnePlus 13 e 13 Globali: ecco cosa sappiamo

Considerato che l’OnePlus Watch 2 è sul mercato dal mese di marzo di quest’anno, gli esperti di settore si aspettano che l’azienda cinese lancerà il suo successore in un periodo di riferimento simile nel primo trimestre del 2025.

L’informatore Yogesh Brar sul proprio account X (Twitter) ha infatti affermato che il Watch 3 sarà venduto nello stesso periodo di commercializzazione del prossimo OnePlus 13R e della versione globale del modello 13.

Oltre al Watch 3 ci sarà, ma con tempistiche dilazionate di un paio di mesi, pure al versione Watch 3R che sarà uno smartwatch un po’ più economico mantenendo specifiche interessanti ma materiali meno pregiati.

Al momento non ci sono dettagli tecnici sul prossimo OnePlus Watch 3.

Sicuramente ci si aspetta che lo smartwatch debutterà con WearOS 5, l’ultima versione del sistema operativo di Google per gli orologi smart, e utilizzerà ancora un architettura con doppia CPU ibrida.

Per il resto non ci resta che aspettare qualche informazioni in più nelle prossime settimane.

Ovviamente dato che OnePlus non ha ancora ufficializzato nulla, vi preghiamo di prendere questa notizia con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via X (Twitter)

