Oneplus Watch 3 la data di lancio in Italia con promo ufficiale

L’OnePlus Watch 3 il nuovo smartwatch con WearOS ha la sua data di lancio ufficiale con relativa promozione per chi lo acquisterà nel periodo iniziale: i dettagli.

OnePlus ha finalmente svelato quando commercializzerà il successore dell’attuale OnePlus Watch 2 che ha fatto il suo debutto il 26 febbraio 2024.

A distanza di poco meno di un anno scopriremo tutti i dettagli.

OnePlus Watch 3 ecco la data ufficiale con relativa promozione early bird

Ebbene il nuovo smartwatch dell’azienda cinese sarà presentato in data 18 febbraio 2025 alle ore 14.00 italiane.

Al momento non ci sono dettagli ufficiali e approfonditi sul nuovo smartwatch, si sa solamente dalla pagina di riferimento che utilizzerà materiali premium, grazie alla lunetta in titanio e il vetro protettivo in zaffiro.

Altro punto di forza del Watch 3 dell’azienda cinese sarà l’autonomia: si promettono ben 5 giorni di autonomia con un utilizzo smart, che sono valori interessanti considerato che utilizza il sistema operativo WearOS di Google.

Per quanto riguarda la promozione ci sono sconti e regali che potete ottenere acquistando lo smartwatch e iscrivendovi alla promo tramite il sito UFFICIALE ONEPLUS.

Iscrivendovi nella pagina dedicata otterrete questi vantaggi al momento dell’acquisto:

Sconto alla cassa di 50 euro, più un coupon aggiuntivo con un ulteriore sconto di 30 euro (Sconto totale 80 euro) In Omaggio un paio di auricolari OnePlus Buds 3 Pro (valore di 199 euro) salvo esaurimento Eventuale sconto aggiuntivo del 10% per gli studenti Sconto extra di 30 euro in caso di permuta vecchio dispositivo Possibilità di vincere tramite estrazione (basta la registrazione all’evento) un (1) OnePlus 13 o due (2) OnePlus Watch 3

Il prezzo di vendita dello smartwatch non è stato ancora svelato da Oneplus, ma probabilmente avrà lo stesso prezzo di lancio dell’OnePlus Watch 3 che era pari a 329 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

