OnePlus Watch 3 qualche dettaglio in più prima del lancio ufficiale

Nuove informazioni cercano di definire meglio il prossimo smartwatch OnePlus Watch 3: facciamo un riassunto sulle sue presunte caratteristiche tecniche.

Secondo le ultime informazioni probabilmente l’OnePlus Watch 3 sarà presentato in data 7 gennaio 2025 insieme alla versione Globale dell’OnePlus 13 e al nuovo OnePlus 13R.

Vediamo di fare un po’ di chiarezza sulle sue principali caratteristiche aggiornate.

OnePlus Watch 3 i dettagli che sappiamo fino ad oggi prima del lancio ufficiale

Anche se l’azienda cinese non ha ancora svelato dettagli ufficiali sul suo prossimo smartwatch, voci di corridoio riescono ad oggi fornirci indicazioni abbastanza precise sulle presunte specifiche tecniche dell’indossabile.

Alcune nuove immagini render mostrerebbero la presenza di una corona rotante che potrà essere utilizzata per interagire con il software.

La stessa fonte che ha diffuso le immagini render afferma che lo smartwatch sarà venduto in due varianti di colore e sarà dotato di un sensore di frequenza cardiaca e di un ECG (Elettrocardiogramma) nei paesi selezionati.

Lato chipset le voci affermano che l’OnePlus Watch 3 includerà il doppio chipset ibrido con la presenza dello Snapdragon W5 Gen 1 abbinato a 2GB di ram e 32GB di memoria interna.

Si prevede l’utilizzo di WearOS 5 come sistema operativo per la gestione delle applicazioni, mentre RTOS per la gestione a basso consumo dei monitoraggi in tempo reale.

Si pensa che quest’anno l’OnePlus Watch 3 avrà anche una versione con supporto alla connettività mobile LTE, quindi potrà funzionare in mobilità senza doverlo collegare ad uno smartphone.

Infine l’orologio smart sarà alimentato da una batteria da almeno 500 mAh (o probabilmente più grande).

Per adesso non possiamo fare altro che aspettare i comunicati ufficiali da parte di OnePlus per vedere se queste voci di corridoio si riveleranno adeguate.

Fonte: Via

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard