OnePlus Watch 3 ufficiale: prezzo Italia e caratteristiche principali

Ufficiale in Italia il nuovo smartwatch OnePlus Watch 3: queste sono le sue principali caratteristiche e il prezzo di vendita nel nostro paese.

Se esteticamente il Watch 3 di OnePlus assomiglia molto al Watch 2, al suo interno l’azienda cinese ha apportato alcuni miglioramenti.

Vediamo di conoscerlo meglio.

OnePlus Watch 3 ufficiale in Italia: le principali caratteristiche da conoscere

Display e design

Il nuovo smartwatch si presenta con un display LTPO Amoled circolare da 1.5 pollici di diagonale con risoluzione nativa 466 x 466 pixels per 439 PPI.

Il display offre un ottima visibilità all’aperto grazie ai 2200 nits di luminosità di picco.

A protezione del display Oneplus ha scelto di applicare un vetro rinforzato allo zaffiro.

Il corpo dell’orologio smart ha dimensioni pari a 47.6 x 46.6 x 11.8 mm, è costruito in acciaio mentre la lunetta è rifinita in Titanio per un aspetto ancora più premium.

La corona no ha solo una funzione estetica, dato che può essere utilizzata per navigare nell’interfaccia utente

Gode di vari certificazione: IP68 per la protezione da acqua e sporcizia, si può immergere sott’acqua fino a 5ATM (50 metri) e ha la resistenza militare MIL-STD-810H.

Lo smartwatch viene venduto in due colorazioni Titanio nero e Titanio argento, ed è compatibile con cinturini standard da 22 mm.

Processore e connettività disponibile

Anche quest’anno l’OnePlus Watch 3 gode solo della connettività Bluetooth/Wi-Fi e non è presenta una variante con connettività mobile LTE.

Sono quindi supportate le chiamate tramite Bluetooth.

Come chipset troviamo ancora il sistema ibrido composto dal Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 (4nm) per la gestione del sistema operativo Wear OS, e da un coprocessore BES 2800 per RTOS, ovvero la parte dedicata alle semplici misurazioni.

Ci sono 32GB di memoria interna che possono essere utilizzati per scaricare le applicazioni dallo store ufficiale di Google, e 2GB di ram.

Presente poi il GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, il chipset NFC (Google Wallet) e c’è pure l’altoparlante mono.

Sensori dedicati alla salute e fitness

L’OnePlus Watch 3 è dotato di un sensore ottico della frequenza cardiaca a 8 canali e di un sensore dell’ossigeno nel sangue a 16 canali per il monitoraggio della salute.

Al momento nono sono supportate le misurazioni ECG, che però arriveranno nel secondo trimestre del 2025 con un aggiornamento software.

Ovviamente sono presenti anche altre misurazioni come le metriche standard dedicate al monitoraggio del sonno, dello stress e dell’attività fisiche (oltre 100 modalità supportate).

E’ stata poi inserita una nuova funzionalità chiamata Health Check-In che in 60 secondi fornisce un riassunto dettagliato delle metriche chiave della salute generale.

Tra gli altri sensori troviamo l’accelerometro, il giroscopio, il barometro, la bussola e il sensore della temperatura del polso.

Batteria e autonomia

Punto forte di questo smartwatch sembra essere l’autonomia, considerato che si tratta sempre di un dispositivo con Wear OS.

Viene montata una batteria da 631 mAh che secondo il produttore garantisce un autonomia fino a 5 giorni con un uso standard e fino a 3 giorni con un uso intensivo.

Applicando invece la modalità risparmio energetico si possono raggiungere fino a 16 giorni di autonomia complessiva.

Lo smartwatch gode della ricarica rapida cablata da 7.5W.

Prezzo e disponibilità in Italia dell’OnePlus Watch 3

L’OnePlus Watch 3 debutta nel mercato italiano con un prezzo di vendita di listino pari a 329 euro.

Sul nostro canale Telegram HWBrain vi abbiamo segnalato come ottenere uno sconto fino a 80 euro e le OnePlus Buds 3 Pro in omaggio (fino ad esaurimento scorte) per la prima fase di vendita in pre-ordine.

