OnePlus Watch aggiornamento versione B.48: due nuove importanti funzionalità

L’OnePlus Watch sta finalmente ricevendo un aggiornamento (versione B.48) che introduce due nuove e importanti funzionalità oltre alle ottimizzazioni: Always on Display e controllo remoto fotocamera.

Non molto tempo fa vi avevamo segnalato che Oneplus stava lavorando ad una road-map di ottimizzazioni e nuove funzionalità da aggiungere al suo smartwatch.

Stiamo ovviamente parlando dell’OnePlus Watch.

OnePlus Watch si aggiorna al firmware versione B.48: tra le novità AOD e controllo fotocamera da remoto

Oggi abbiamo la conferma che l’azienda cinese sta rilasciando il nuovo aggiornamento firmware versione B.48.

Il firmware introduce due importanti novità dal punto di vista delle funzionalità come Always on Display e il controllo della fotocamera dello smartphone da remoto.

Questo è il change-log ufficiale dell’aggiornamento (tradotto):

Aggiunto il quadrante del display sempre attivo (AOD);

Aggiunta la Funzione di controllo remoto della telecamera;

Aggiunto la funzione allenamento per la maratona;

Miglioramenti: Ottimizzati i dettagli dell’interfaccia utente del sistema; Risolti i problemi noti e migliorata la stabilità del sistema.



Bisogna però ricordare che l’utilizzo della funzionalità Always on Display (AOD) ha un costo in termini di autonomia dell’OnePlus Watch.

Infatti utilizzando sempre questa funzionalità la batteria avrà un autonomia inferiore di circa la metà rispetto a prima.

Al momento non è stata rilasciato ancora l’aggiornamento che introduce la lingua italiana, ma pensiamo che l’aggiornamento arriverà a breve.

Se avete ricevuto la notifica di aggiornamento OTA sul vostro OnePlus Watch, prima di aggiornare verificate che la batteria dello smartphone abbia un autonomia residua almeno del 40% prima di installare il nuovo software.

