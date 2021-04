OnePlus Watch: il primo aggiornamento avrà tanti miglioramenti

Il primo aggiornamento dello smartwatch OnePlus Watch secondo quanto riportato dall’azienda cinese apporterà tanti miglioramenti; svelate anche le future funzionalità.

Al momento i recensori dell’OnePlus Watch, il nuovo smartwatch dell’azienda cinese, ne hanno parlato come un indossabile ancora un po’ acerbo non dal punto di vista hardware ma dal punto di vista software.

Infatti l’orologio manca ancora il supporto a diverse lingue (italiano compreso) e pare abbia ancora qualche problema di ottimizzazione.

OnePlus Watch in arrivo il suo primo aggiornamento, e nuove funzionalità in futuro: i dettagli

Fortunatamente OnePlus ha annunciato oggi tramite il proprio forum, un piano di aggiornamento per il suo Watch indicando quali saranno i primi cambiamenti e le novità in arrivo in futuro.

Il primo aggiornamento, che sarà indirizzato prima agli smartwatch commercializzati in USA e Canada e poi si estenderà ad altri paesi, contiene una serie di ottimizzazioni:

Prestazioni GPS migliorate;

Precisione migliorata del rilevamento delle attività (camminata e corsa);

Algoritmo di monitoraggio della frequenza cardiaca ottimizzato;

Icone delle app di notifica abilitate per le app utilizzate più di frequente;

Funzione raise-to-wake per sveglia migliorata;

Algoritmo di sincronizzazione delle notifiche ottimizzato;

Risolti alcuni bug noti;

Stabilità del sistema migliorata.

Questo aggiornamento che sarà disponibile si pensa a breve, sarà scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air).

Nel prossimo futuro, speriamo in poche settimane, l’OnePlus Watch otterrà altri aggiornamenti nei quali saranno inserite nuove funzionalità e saranno supportate nuove lingue:

Aggiungere la funzione Display sempre attivo (Always On Display);

Aggiungere il controllo remoto della fotocamera degli smartphone Android (telefoni Android con Android 6.0 Marshmallow e versioni successive) direttamente da OnePlus Watch

Aggiungere il formato dell’ora di 12 ore;

Aggiungere quattro nuove lingue: tedesco, italiano, spagnolo e polacco;

Abilitare tutte le 110+ modalità di allenamento;

Abilitare il quadrante AI;

Migliorare la precisione del monitoraggio del sonno.

Ovviamente queste sono alcune delle ottimizzazioni e novità dal punto di vista delle funzionalità che OnePLus implementerà in futuro sul suo smartwatch.

Fonte: Forum OnePlus