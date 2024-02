Oppo A18, A28 e A58 aggiornamento Android 14 in arrivo a fine febbraio

Tre smartphone Oppo A18, A28 e A58 inizieranno a ricevere l’aggiornamento ad Android 14 verso la fine di febbraio 2024: i dettagli da conoscere.

Oppo di recente ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento ad Android 14 sui propri smartphone seguendo una semplice politica: i dispositivi più cari/top di gamma si aggiornano prima e poi via via tutti gli altri.

Ebbene tre smartphone di fascia medio-bassa si aggiorneranno a questa versione software alla fine di febbraio di quest’anno.

Oppo A18, A28 e A58 l’attesa per l’aggiornamento ad Android 14 sta per finire

L’azienda cinese infatti ha ufficializzato che i modelli serie A, ovvero A18, A28 e A58 in data 28 febbraio 2024 inizieranno a ricevere tramite la classica modalità OTA (over the air) Android 14.

Attenzione però: questo comunicato riguarda gli smartphone commercializzati in India, quindi i tempi per i dispositivi venduti in Europa potrebbero variare di qualche giorno.

Con l’arrivo di Android 14 verrà installata pure la versione software/interfaccia ColorOS 14, un interfaccia simile alla Realme 5.0 UI e alla OxygenOS 14 di OnePlus, considerato che queste due aziende sono controllate/partnership di OPPO.

L’interfaccia utente risulta fluida e ricca di funzionalità, anche se mancano le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che sono molto di tendenza negli ultimi mesi.

Se quindi possedete uno di questi smartphone, a fine febbraio 2024 vi consigliamo di controllare manualmente l’arrivo dell’aggiornamento in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, essendo un cambio del sistema operativo è consigliabile:

effettuare il backup dei dati più importanti salvati sullo smartphone liberare spazio nella memoria interna se necessario (almeno 4-6GB liberi) iniziare a scaricare e installare il nuovo software solo se la batteria ha almeno il 50% di carica residua.

