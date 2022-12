Oppo cambia politica aggiornamenti: fino a 5 anni di supporto per Android dal 2023

Anche Oppo nel 2023 cambierà la propria politica di aggiornamenti degli smartphone Android ampliandola fino a 5 anni per determinati dispositivi: ecco quello che sappiamo.

Non molto tempo fa vi avevamo informato che OnePlus nel corso del 2023 e per determinati smartphone avrebbe aumentato il supporto agli aggiornamenti android e di sicurezza fino a 5 anni.

Considerato che OnePlus ha una stretta partnership con OPPO, sembra che anche quest’ultima nel 2023 cambierà la propria politica di aggiornamenti adeguandoli con standard più longevi.

Oppo cambierà la propria politica di aggiornamenti android nel 2023: il supporto arriverà fino a 5 anni

Oppo ha infatti comunicato che alcuni smartphone selezionati, ovviamente saranno i top di gamma e i fascia alta, a partire dal 2023 godranno di 4 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 5 anni di supporto sicurezza Android.

Sfortunatamente al momento OPPO non ha svelato ancora con quale cadenza saranno rilasciati gli aggiornamenti di sicurezza: potrebbero essere mensili o bimestrali (come ha già promesso OnePlus).

In sostanza ci si aspetta che nel 2023 i prossimi top di gamma di Oppo, come la serie Find X6, usciranno sul mercato con Android 13 (e personalizzazione ColorOS 13), continuando ad essere aggiornati almeno fino al 2028.

Di fatto se l’annuncio sarà verificato nel 2023, OPPO diventerà il terzo produttore di smartphone insieme ad OnePlus e la già attiva Samsung, a promettere quattro anni di aggiornamenti e 5 anni di sicurezza.

Al momento Samsung è l’unico produttore di terzi che già offre questo livello di supporto software, quindi almeno per un po’ di tempo potrebbe continuare a mantenere il primato.

Google invece è rimasta ferma a 3 anni di aggiornamenti android e quattro anni di sicurezza, quindi non è più la società con lo standard più elevato in questo campo per i suoi smartphone Pixel.

Fonte: Via