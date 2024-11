Oppo ColorOS 15 con Android 15: la roadmap smartphone aggiornabili

Oppo ha svelato la roadmap globale degli smartphone che potranno essere aggiornati alla ColorOS 15 basata sul sistema operativo Android 15: ecco i dispositivi e le date di riferimento.

Oggi l’azienda cinese Oppo tramite un evento mediatico ha svelato i dettagli sull’aggiornamento ad Android 15 Globale (quindi anche per i dispositivi venduti in Europa) con date e smartphone coinvolti.

Vediamo di conoscere i dettagli.

Oppo ColorOS 15 ecco la roadmap degli smartphone aggiornabili ad Android 15

La lista contiene una dozzina di smartphone e due tablet che riceveranno la nuova UI entro la fine di quest’anno, mentre altri 14 dispositivi saranno aggiornati entro la fine del secondo trimestre 2025.

I primi smartphone a ricevere la ColorOS 15 con Android 15 a livello globale saranno gli Oppo Find N3, Find N3 Flip e Reno11 Pro a partire dal mese di novembre 2024.

Sulla carta quindi molto a breve anche gli utenti italiani possessori di uno di questi smartphone riceveranno la notifica di aggiornamento tramite la classica modalità OTA (Over the air).

A partire da dicembre 2024 Android 15 arriverà sui questi dispositivi Oppo:

Reno 12 Pro

Reno 12

Reno 12 FS

Reno 12 F

Reno11

Reno 11 F

K12x

F27

F25 Pro

Pad 3 Pro (tablet)

(tablet) Pad 2 (tablet)

Le tempistiche dopo il 2024 si allungheranno un po’ considerato che non si parlerà più di singoli mesi ma di trimestri.

Entro la fine del primo trimestre 2025 si aggiorneranno questi smartphone:

Find N2 Flip

Find X5 Pro

Find X5

Reno 11 A

Reno 10 Pro+

Reno 10 Pro

Reno 10

F27 Pro+

Infine per entro la fine del secondo trimestre 2025 gli ultimi dispositivi che potranno installare la ColorOS 15 saranno:

Reno 12 FS

Reno 12 F 4G

Reno 11 FS

Reno 8 T 5G

Reno 8 T

F23

I dettagli sulle date precise sui rilasci ufficiali dei singoli smartphone o tablet saranno probabilmente rilasciati da Oppo in un secondo momento, quindi per adesso potete utilizzare solo questi periodi di tempo come riferimento generale.

