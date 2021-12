Oppo Find N ufficiale: le specifiche e il prezzo del nuovo smartphone pieghevole

Ufficializzato il nuovo smartphone pieghevole Oppo Find N con prezzo di vendita decisamente aggressivo: le specifiche tecniche principali.

Oggi durante l’evento INNO DAY di Oppo è stato presentato il primo smartphone pieghevole dell’azienda cinese che prende in nome di FIND N.

Oppo Find N: caratteristiche principali e prezzo di vendita

Prezzo e disponibilità

Da quello che sappiamo l’Oppo Find N sarà commercializzato in Cina a partire dal 23 dicembre 2021 con prezzi di vendita che al cambio attuale partono da 1070 euro (versione base) fino a raggiungere i 1240 euro per la versione con più memoria.

Si tratta di un prezzo di listino particolarmente aggressivo considerato quello del Samsung Galaxy Z Fold 3.

Pare però che l’azienda cinese non sia intenzionata a rilasciare una versione destinata anche per i mercati internazionali.

Caratteristiche hardware principali dell’Oppo Find N

Display e design

Lo smartphone pieghevole si presenta con due distinti display: uno esterno e uno pieghevole al suo interno.

Il display esterno è un unità da 5.49 pollici di diagonale con tecnologia Amoled, formato 18:9, risoluzione nativa 1972 x 988 pixel e protezione Corning Gorilla Glass Victus.

Invece il display interno è un pannello LTPO AMOLED pieghevole da 7.1 pollici di diagonale con risoluzione 1920 x 1792 pixel, formato 8.4:9, con frequenza di aggiornamento a 120Hz, frequenza di campionamento del tocco a 1000Hz, supporto HDR10+ e luminosità massima di 1000 nits (fino a 10.240 livelli automatici di luminosità).

Essendo display non enormi, il dispositivo gode di un design abbastanza compatto con dimensioni pari a 132.6 x 73 x 15.9 mm da chiuso e dimensioni pari a 132.6 x 140.2 x 8.0 mm quando è aperto.

Il tutto pesa 275 grammi, non un peso piuma ma adeguate considerate le caratteristiche dello smartphone.

Nell’Oppo Find N viene utilizzata una cerniera da ben 136 componenti che garantisce una chiusura quasi simmetrica del dispositivo, eliminando quasi del tutto lo spazio a forma di cuneo tra i due lati dello smartphone.

Inoltre questa cerniera permette di rendere molto meno visibile (circa l’80% in meno) la piega che si forma al centro del display pieghevole.

La cerniera poi ha un altro importante compito: la funzione FlexForm.

Questa funzionalità permette allo smartphone di assumere posizioni con angolature comprese tra i 50 e 120 gradi: lo smartphone può diventare un treppiede per le foto selfie o per le lunghe video chiamate.

Secondo i test di Oppo la cerniera può supportare senza problemi oltre 200.000 piegature e la qualità del display non ne risentirà.

Processore, memoria e multimedialità

All’interno dell’Oppo Find N è stato inserito il chipset Snapdragon 888 con 8-12 GB di RAM LPDDR5 e 256-512 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1.

Lo smartphone è dotato complessivamente di cinque sensori fotografici (tre sul retro e due fotocamere selfie):

Sony IMX766 da 50 MP, f/1,8, 24 mm (grandangolo), 1/1,56″, 1,0 µm, PDAF omnidirezionale, OIS;

Samsung ISOCELL S5K3M5 da 13 MP, f/2,4, 52 mm (teleobiettivo), 1/3.4″, 1,0 µm, zoom ottico 2x, PDAF;

Sony IMX481 16 MP, f/2,2, 14 mm, 123˚ (ultra grandangolare), 1/3,09″, 1,0µm;

Fotocamera selfie 1 da 32 MP, f/2,4, 26 mm (largo), 1/2,74″, 0,8 µm;

Fotocamera di copertura (selfie 2): 32 MP, f/2,4, 26 mm (ampio), 1/2,74″, 0,8 µm.

La registrazione video arriva in formato 4K fino a 60 Fps, e sono presenti gli altoparlanti stereo Dolby Atmos, ma non c’è il classico jack da 3.5 mm per le cuffie.

Connettività e batteria

L’Oppo Find N viene alimentato da una batteria interna da 4500 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo fino a 33W (70 minuti da zero a cento).

Presente poi la ricarica wireless a 15W e la ricarica inversa a 10W.

A livello di connettività troviamo:

A-GPS. Fino a tri-banda: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2);

Chipset NFC;

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual band;

Bluetooth 5.2;

Scanner per le impronte digitali montato sulla scocca laterale;

Porta USB Type C

Connessione 5G