Oppo Find N3 e Find N3 Flip smartphone pieghevoli poco durevoli? Neanche per sogno!

Gli smartphone pieghevoli potrebbero sembrare delicati per molti: gli Oppo Find N3 e Find N3 Flip certificano il contrario. Ecco i dettagli.

Il mercato degli smartphone pieghevoli per alcuni esperti potrebbe diventare linfa vitale per molti produttori, considerato l’attuale stagnazione di vendite nel settore rispetto agli anni passati.

Oppo non è da meno, e già da qualche anno propone i suoi dispositivi pieghevoli con form-factor a conchiglia e a libro.

Oppo Find N3 e Find N3 Flip certificati con una resistenza e durabilità importanti: i dettagli.

Ebbene oggi BillyZhang, il Presidente del marketing, delle vendite e dei servizi esteri di OPPO, tramite il proprio account Twitter (X) ha affermato che i dispositivi Oppo Find N3 e Oppo Find N3 Flip sono stati certificati dall’agenzia TÜV Rheinland.

La ha certificato che entrambi gli smartphone pieghevoli si piegano in modo affidabile almeno 1 milione di volte prima di presentare eventuali rotture o problematiche.

Oppo aveva garantito, prima della certificazione TÜV Rheinland, che i suoi smartphone pieghevoli potevano resistere fino a 600.000 aperture/chiusure, quindi un valore che si è rivelato un pò sottostimato.

Sulla carta questa certificazione rende entrambi i pieghevoli come gli smartphone con display flessibile più resistenti sul mercato.

Basti infatti pensare che i Galaxy Z Flip 5 o Galaxy Z Fold 5, diretti concorrenti sul mercato, sono certificati per resistere almeno a 200.000 piegature (apertura o chiusura).

C’è però da dire che Samsung utilizza una certificazione diversa per i propri smartphone pieghevoli, quella della società Bureau Veritas, quindi i metodi di test potrebbero essere anche diversi.

Di fatto considerata la resistenza, un utente medio potrebbe aprire e chiudere il suo Oppo circa 100 volte al giorno per oltre 15 anni: sono tempi immaginabili per degli smartphone che dopo solo pochi anni perdono interesse nei consumatori per l’evolversi della tecnologia.

Fonte: Via Twitter (X)

