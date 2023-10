Oppo Find N3 Flip data di annuncio globale svelata: arriva pure in Europa?

C’è la data ufficiale per la presentazione Globale fuori dalla Cina per il prossimo Oppo Find N3 Flip il nuovo smartphone pieghevole con form factor a conchiglia.

L’Oppo Find N3 Flip presentato in Cina ormai da circa un mese, avrà anche il suo debutto ufficiale, quindi sulla carta si potrà acquistare anche al di fuori dal paese di origine.

Oppo Find N3 Flip ha la data dell’annuncio Globale: ecco quando (ma arriverà pure in Europa?)

C’è infatti la data di presentazione ufficiale per un evento mediatico in India che sarà trasmesso su YouTube in data 12 ottobre 2023 alle ore 17.00 locali.

Considerato che si tratta di un evento globale che sarà presieduto in India, non abbiamo ancora la certezza al cento per cento che lo smartphone pieghevole verrà commercializzato anche in Europa.

Ovviamente le probabilità sono abbastanza elevate, considerato che l’azienda cinese ha già commercializzato nel nostro paese il Find N2 Flip.

Per quanto riguarda le caratteristiche hardware principali, vi ricordo che il Find N3 Flip lato fotocamera utilizza un sensore principale da 50 MP (con OIS), un teleobiettivo da 32 MP e ultra grandangolare da 48 MP.

La fotocamera selfie è da 32MP.

Il display pieghevole interno è da 6.8 pollici di diagonale, con tecnologia AMOLED LTPO a 120Hz, mentre il display esterno è da 3.26 pollici (OLED) con risoluzione 720 x 382 pixel.

Come chipset troviamo il Dimensity 9200 abbinato a 12GB di ram e 256-512GB di memoria interna.

C’è una batteria da 4300 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo fino a 44W, lo scanner per le impronte digitali che è posizionato sulla scocca laterale, gli altoparlanti stereo, il chipset NFC, Wifi 6, Bluetooth 5.2 etc.

L’Oppo Find N3 Flip esce sul mercato con Android 13 e interfaccia personalizzata ColorOS 13.2.

