Oppo Find N3 Flip ufficiale in Cina: lo vedremo in Europa? Forse si

Ufficializzato oggi in Cina il nuovo smartphone pieghevole Oppo Find N3 Flip, le sue principali caratteristiche e prezzo di vendita. Arriverà in Europa?

Oppo durante un evento mediatico in Cina ha presentato al grande pubblico il suo nuovo smartphone pieghevole con form factor a conchiglia chiamandolo Find N3 Flip.

Si tratta di un prodotto che di fatto migliora solo la precedente generazione, Find N2 Flip, senza grossi stravolgimenti.

Oppo Find N3 Flip caratteristiche hardware principali e prezzo di vendita in Cina

La principale novità dello smartphone pieghevole risiede nel comparto fotografico, grazie alla personalizzazione Hasselblad.

E’ presente un modulo ultra grandangolare da 48 MP, aggiornato, con un campo visivo di 114˚ e viene applicato pure un teleobiettivo per ritratti da 32 MP equivalente a 47 mm con zoom ottico 2x.

La fotocamera principale risulta essere un sensore da 50 MP equivalente a 24 mm con apertura f/1,8 e pixel da 1,0 µm e OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine).

Cambiano poco i display interno ed esterno lato hardware rispetto al N2 Flip.

Troviamo infatti un display interno AMOLED LTPO da 6,8 pollici con risoluzione nativa pari 1080 x 2520 pixel e una frequenza di aggiornamento adattiva da 1-120Hz.

Il display è capace di garantire fino a 1600 Nits di luminosità massima e ha protezione vetro ultrasottile (UTG).

Invece il pannello esterno Amoled rimane da 3,26 pollici, ma acquisisce nuove funzionalità lato software.

Infatti Adesso Oppo permette l’utilizzo di molti tipi di app e widget senza dover aprire il telefono direttamente sul display esterno.

Tra queste troviamo app di viaggio, per la navigazione, la musica e il social networking, oltre al fatto che si possono utilizzare le chiavi digitali intelligenti per l’apertura delle macchine compatibili.

Come chipset l’Oppo Find N3 Flip utilizza il nuovo chipset MediaTek Dimensity 9200, abbinato a memoria di tipo LPDDR5X più veloce e uno spazio di archiviazione con tecnologia UFS 4.0.

Interessante notare che sul nuovo N3 Flip è presente pure un tasto fisico di disattivazione dell’audio in stile OnePlus, con tre livelli impostabili.

Lo smartphone viene alimentato da una batteria interna da 4300 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo fino a 44W.

Come sistema operativo troviamo Android 13 che è personalizzato dalla ColorOS 13.2.

Per quanto riguarda la disponibilità e i prezzi, il telefono è già in pre-ordine in Cina in queste varianti di memoria:

versione da 12/256 GB per 6.799 Yuan Cinesi (870 Euro)

12/512 GB venduto a 7.599 Yuan cinesi ovvero circa 972 euro al cambio attuale.

I colori disponibili saranno Nero, Oro e Rosa.

Per quanto riguarda la disponibilità in Europa al momento Oppo non ha rilasciato nessuna data ufficiale, ma a quanto pare ha promesso che il telefono diventerà presto globale.

Non ci resta che aspettare future informazioni in merito.

Fonte: Oppo Cina

