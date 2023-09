Oppo garantirà per 4 anni le batterie sugli smartphone a partire dall’A2 Pro?

Secondo recenti rumors dalla Cina, Oppo a partire dal modello A2 Pro garantirà per 4 anni la batteria dei propri smartphone Android: i dettagli.

Una delle principali preoccupazioni di un utente quando compra uno smartphone è la durata della batteria, soprattutto nel medio-lungo periodo.

Secondo nuove voci di corridoio sembra che Oppo abbia intenzione di proporre una garanzia aggiuntiva per le batterie.

Oppo potrebbe garantire 4 anni le batterie utilizzate sui propri smartphone a partire dal modello A2 Pro: i dettagli

L’informatore Digital Chat Station tramite il sito di micro blogging cinese Weibo, notizia confermata da altri informatori minori, ha dichiarato che Oppo sta lavorando al lancio un programma gratuito di sostituzione della batteria sui propri smartphone di ultima generazione.

Va però specificato che il programma riguarderà forse solo i modelli selezionati dalla stessa azienda cinese, e il primo a rientrare nel programma dovrebbe essere il prossimo Oppo A2 Pro.

Quest’ultimo smartphone dovrebbe fare il suo debutto in Cina il 15 settembre 2023, quindi ne sapremo di più a breve.

Oppo dovrebbe arrivare a garantire 4 anni le batteria sui propri smartphone ma solo a determinate condizioni.

La batteria sarà sostituita gratuitamente entro i primi 4 anni dall’acquisto solo se quest’ultima non garantirà un efficienza residua pari o superiore al 80% al momento del test.

Inoltre la batteria potrà essere sostituta gratuitamente solo una volta nei 4 anni di supporto aziendale.

Considerata la notizia, sembra proprio che Oppo ormai sia consapevole dei miglioramenti ed ottimizzazioni introdotti negli ultimi anni sulle batterie, tanto da garantirle di più di quello che la legge impone nei vari paesi.

Va comunque sottolineato che al momento non è chiaro se l’azienda cinese intenda offrire una garanzia simile per tutti i suoi telefoni e, in tal caso, se si applicherà solo a quelli venduti sul mercato cinese o se espanderà il programma anche a livello internazionale.

Ovviamente considerato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

