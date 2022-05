Oppo Pad Air svelate in anticipo le specifiche del nuovo tablet Android

Svelate in anticipo le specifiche hardware del prossimo tablet Android Oppo Pad Air: ecco i dettagli conosciuti al momento.

In data 23 maggio 2022 Oppo dovrebbe presentare il suo primo tablet con sistema operativo Android che dovrebbe fare inizialmente il suo debutto in Cina, e forse arrivare anche in Europa.

Stiamo parlando dell’Oppo Pad Air.

Oppo Pad Air le presunte specifiche principali svelate in anticipo: i dettagli

L’azienda cinese non ha ancora fornito nessun dettagli tecnico ufficiale sul nuovo tablet, ma oggi alcune voci di corridoio ne hanno svelato di fatto tutte le principali caratteristiche hardware.

Da quello che è trapelato queste sono le specifiche finali dell’Oppo Pad Air:

Chipset Snapdragon 680

Display LCD IPS da 10.36 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD+ 2000 x 1200 pixel

Fotocamera anteriore per selfie da 5MP (Sensore Hynix HI-556)

Fotocamera posteriore principale da 8MP (Sensore (Hynix HI-846)

Quattro altoparlanti con supporto al Dolby Atmos

Batteria interna da 7100 mAh

Supporto ricarica rapida della batteria a 18W (nessun supporto alla ricarica wireless)

Porta USB Type-C 2.0 con supporto OTG, accelerometro, giroscopio e magnetometro

Supporto Widewine DRM L3

Sistema operativo Android 12.

Come potete vedere pure voi non sono ancora le specifiche complete del nuovo tablet, dato che mancano le dimensioni, i materiali utilizzati, i tipo di connettività utilizzate eccetera.

Sappiamo però il presunto prezzo di vendita in Cina di questo Pad Air: dovrebbe aggirarsi intorno ai 1000 Yuan che al cambio attuale fanno circa 141 euro.

Fonte: Notizia via Twitter