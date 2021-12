Oppo pubblicizza la fotocamera posteriore retrattile sugli smartphone

Prima dell’inizio del prossimo Inno Day 2021, Oppo ha già pubblicizzato una futura novità che vedremo sui suoi prossimi smartphone: la fotocamera posteriore retrattile.

In data 14 dicembre 2021 Oppo presiederà al proprio evento mediatico Inno Day 2021 per mostrare alcune delle sue innovazioni tecnologiche nel settore degli smartphone e degli accessori indossabili.

Ebbene a qualche giorno dall’evento, la stessa Oppo ha pubblicizzato l’arrivo della fotocamera posteriore retrattile sugli smartphone.

Il tutto è stato diffuso tramite un video sull’account Twitter dell’azienda cinese:

Most pop-ups are annoying…

But not our self-developed retractable camera! 😉

Explore more in INNO WORLD on 14/12.#OPPOINNODAY2021 pic.twitter.com/33hgJSw8If

— OPPO (@oppo) December 7, 2021