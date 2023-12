Oppo Reno 11 debutto Globale: la data e le specifiche principali

Svelata la presunta data di lancio dei prossimi Oppo Reno 11 Globali e le loro specifiche hardware principali: i dettagli che conosciamo al momento.

Non molto tempo fa in Cina sono stati annunciati i nuovi Oppo Reno 11 (Pro), e oggi finalmente abbiamo alcune indicazioni su quando dovrebbero essere commercializzati a livello globale (quindi anche in Europa)

Oppo Reno 11 la serie dovrebbe fare il debutto ufficiale a gennaio 2024: i dettagli tecnici conosciuti

Secondo l’informatore @ishanagarwal24 tramite il proprio account Twitter (X), la serie Oppo Reno 11 e Reno 11 Pro dovrebbero fare il loro debutto ufficiale in data 11 gennaio 2024.

Considerato che la data non è ancora stata ufficializzata, quindi vi preghiamo di prendere l’informazione con il giusto distacco emotivo.

Sulla carta, ma non sappiamo con sicurezza se questo avverrà, le versioni Globali dovrebbero mantenere più o meno le stesse caratteristiche hardware delle versioni vendute in Cina.

La versione internazionale dell’Oppo Reno 11 Pro dovrebbe quindi debuttare con il chipset Snapdragon 8 Gen 1 o chipset Dimensity 8200 (dipenderà dal paese di commercializzazione).

Previsti 8-12GB di ram e 256-512GB di memoria interna.

Monterebbe un display Amoled da 6.74 pollici di diagonale con risoluzione nativa 2772 x 1240 pixel e 120Hz di frequenza di aggiornamento.

Lo smartphone sarebbe alimentato da una batteria interna da 4700 mAh con ricarica rapida da 80W via cavo.

Lato multimediale la versione Pro dovrebbe montare un sensore principale da 50MP con apertura da 26mm, PDAF multidirezionale, un teleobbiettivo da 32MP e un ultra grandangolare da 8MP.

Gli scatti selfie saranno garantiti da una fotocamera anteriore da 32MP.

Invece il modello Reno 11 non Pro, avrà un display leggermente più piccolo da 6.7 pollici, risoluzione nativa 2412 x 1080 pixel e sempre frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Sarebbe previsto il chipset Mediatek Dimensity 1080 con 8-12GB di ram e fino a 512GB di memoria interna.

Il telefono sarebbe alimentato da una batteria da 4800 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 67W.

Il comparto fotografico della versione non Pro sarebbe simile a quella della versione Pro.

Infatti cambierebbe qualcosa solo nella fotocamera principale da 50MP che non godrebbe della funzionalità PDAF multidirezionale, e avrebbe un apertura più piccola da 24mm.

Entrambi gli smartphone dovrebbero debuttare sul mercato con Android 14 e personalizzazione ColorOS 14.

