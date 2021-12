Oppo Reno 6 e Reno 5 iniziato l’aggiornamento Android 12 con ColorOS 12

Iniziato l’aggiornamento ad Android 12 con l’interfaccia ColorOS 12 per gli Oppo Reno 5 e gli Oppo Reno 6: al momento solo in specifici paesi asiatici/medio-orientali.

Se avete acquistato in passato un Oppo Reno 5 o di recente un Oppo Reno 6 è probabile che tra una o due settimane possiate aggiornare entrambi i telefoni alla versione successiva di Android.

Oppo Reno 5 (Pro) e Oppo Reno 6 (Pro) hanno iniziato a ricevere Android 12 con ColorOS 12: i dettagli conosciuti

L’azienda cinese ha infatti iniziato a rilasciare Android 12 nei seguenti paesi per i seguenti smartphone:

OPPO Reno 5 5G — Indonesia

Reno 5 Pro 5G — Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti

OPPO Reno 6 5G — Indonesia, India, Vietnam

Reno 6 Pro 5G — Indonesia, India, Arabia Saudita, Pakistan

Come già accennato non c’è ancora una data di quando effettivamente lo stesso aggiornamento sarà disponibile al download in Europa tramite la classica modalità OTA (over the air).

Potete solo tenere sotto controllo il centro aggiornamenti dello smartphone che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, prima di aggiornare come sempre consigliamo:

Effettuare un backup completo, o dei dati più importanti, salvati nella memoria del telefono; Liberare spazio nella memoria interna se è necessario: 3-5GB bastano; Iniziare la procedura di download e installazione del nuovo firmware solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Per quanto riguarda le novità introdotte dalla ColorOS basata su Android 12, gli utenti dopo l’aggiornamento potranno notare:

un nuovo sistema di temi basato su sfondi;

la funzionalità Canvas AOD;

la funzione Screen Translate;

il nuovo sistema di Background Stream;

la nuova Privacy Dashboard e i nuovi indicatori di privacy introdotti direttamente dal sistema operativo mobile di Google;

e altro.

