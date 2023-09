OxgenOS 14 open beta basata su Android 14: le date per gli smartphone OnePLus

Ecco le date e la lista degli smartphone Oneplus che potranno provare in anteprima la OxygenOS 14 open beta basata su Android 14.

Giusto la scorsa settimana l’OnePlus 11 ha iniziato a ricevere la open beta della OxygenOS 14 basata sul sistema operativo Android 14, ed oggi l’azienda cinese ha rilasciato una lista degli smartphone con le rispettive date che riceveranno anche loro questo software.

Vediamo di fare chiarezza.

OxygenOS 14 Beta con Android 14: data annuncio per gli smartphone e tablet OnePlus compatibili

L’azienda cinese dividerà le varie beta pubbliche in due periodi distinti.

La prima fase partirà da ottobre 2023 e comprende i dispositivi più recenti di fascia alta o ex top di gamma:

OnePlus Pad

OnePlus Nord 3 5G

OnePlus 11R (venduto solo in Cina)

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10T

Ci sarà poi una seconda fase che partirà dal mese di novembre 2023, e di fatto comprende gli ex top di gamma meno recenti e gli smartphone di fascia media e medio bassa:

OnePlus 10R (venduto solo in Cina)

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9

OnePlus 9R (venduto in Cina)

OnePlus 9RT (venduto in Cina)

OnePlus 8T

OnePlus Nord CE3 5G

OnePlus Nord CE 3 Lite

OnePlus Nord N30 (venduto negli USA)

OnePlus Nord 2T

OnePlus Nord CE 2 Lite

Come potete vedere voi stessi non ci sono ancora date definitive per il singolo dispositivo.

L’azienda cinese afferma anche che questa lista potrebbe subire dei cambiamenti di data a a seconda della regione e dell’operatore telefonico (se sono dispositivi brandizzati).

L’unico dispositivo che al momento ha una data definitiva per l’ottenimento della OxygenOS 14 basata su Android 14 in versione stabile e finale, è l’OnePlus Nord N20 che la riceverà nella prima metà del 2024.

Vi ricordo infine che la versione software OxygenOS 14 porta un nuovo design Auamorphic con grafica, colori e suonerie revisionati.

Il software inoltre offre una migliore gestione delle autorizzazioni relative a foto e video, diversi miglioramenti alla stabilità del sistema, alla velocità di avvio delle app e alla fluidità delle animazioni.

Fonte: Notizia ufficiale

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon