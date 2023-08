OxygenOS 14 con Android 14 c’è la data ufficiale: novità e ottimizzazioni

La versione OxygenOS 14 basata su Android 14 arriverà a breve sugli OnePlus 11, Nord 3 e OnePlus 10 e 10T in versione finale: ecco la data e le novità ufficiali.

Oggi Oneplus, tramite la propria community, ha ufficializzato quando i possessori degli smartphone compatibili potranno iniziare a scaricare e provare la versione finale della OxygenOS 14 basata su Android 14.

OxygenOS 14 basata su Android 14 c’è la data ufficiale: i dettagli

Da quello che è stato comunicato le beta pubbliche della OxygenOS 14 per gli OnePlus 11, OnePlus Nord 3 e sugli OnePlus 10 Pro (in arrivo) termineranno a breve.

Infatti OnePlus lancerà la versione stabile basata su Android 14 in data 25 settembre 2023.

Non viene specificato quali saranno effettivamente i primi smartphone a riceverla tramite la classica modalità OTA, ma ovviamente gli OnePlus 11 sono i principali indiziati.

Quindi a partire dal 25 settembre 2023 mano mano saranno annunciate le date di rilascio dell’aggiornamento per i singoli smartphone: dovrete portare ancora un po’ di pazienza.

Oneplus ha anche rilasciato alcuni dettagli ufficiali sulle principali novità che la OxygenOS 14 apporterà ai dispositivi compatibili, il tutto per migliorare l’esperienza d’uso generale.

OxygenOS 14 basata su Android 14: tante novità e ottimizzazioni

La prima grande novità incentrata a migliorare le prestazioni è la così detto “Trinity Engine“.

E’ un ottimizzazione che cerca di sfruttare al meglio le sinergie tra software e hardware attraverso:

una maggiore efficienza nel consumo energetico

una migliore capacità di gestione delle app in multi-tasking

una esperienza più veloce, fluida e più duratura (pensiamo al gaming)

Per questo vengono applicate 6 innovazioni tecnologiche chiamate:

CPU Vitalization RAM Vitalization ROM Vitalization HyperBoost HyperTouch HyperRendering

Tutte queste tecnologie combinate possono migliorare l’esperienza d’uso dell’utente in ambito multitasking, gaming e utilizzo a lungo termine.

Ovviamente per ottimizzare ancora meglio il tutto Oneplus sfrutterà l’intelligenza artificiale, in modo che lo smartphone possa apprendere meglio come lo utilizzate e decidere più rapidamente quali risorse pre-allocare.

Fonte: Notizia ufficiale Community Oneplus

