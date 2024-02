Patch sicurezza Android mese febbraio 2024 Samsung: le correzioni

Samsung ha aggiornato il proprio bollettino sicurezza indicando le correzioni apportate con la patch di febbraio 2024: ecco i dettagli che dovete conoscere.

Dopo che i primi dispositivi Galaxy hanno iniziato a ricevere le nuove patch di sicurezza Android relative al mese di febbraio 2024, Samsung ha fornito qualche dettaglio in più sulle correzioni apportate.

Patch sicurezza Android febbraio 2024: le correzioni apportate da Samsung sui dispositivi Galaxy

Da quello che possiamo leggere le nuove patch di febbraio 2024 apportano 72 correzioni di sicurezza che risolvono falle individuate nel software e nel sistema operativo Android.

Di queste 72, 61 sono state rilasciate direttamente da Google, mentre le restanti 11 correzioni sono state rilasciate da Samsung per i suoi specifici dispositivi.

Google in realtà ha rilasciato altre quattro correzioni (oltre alle 61 presenti) che però non sono state inglobate dall’azienda coreana nelle patch di febbraio 2024.

Infatti due di queste erano state già rilasciate da Samsung nelle patch sicurezza di gennaio 2024 e altre due non si applicano agli smartphone e tablet Galaxy.

Tra tutte queste 61 correzioni rilasciate da Google, solo tre sono considerate di livello critico mentre le restanti 58 sono considerate di livello alto.

Invece tre le 11 correzioni rilasciate direttamente da Samsung, sette sono considerate di livello alto e le restanti quattro solo di livello moderato.

Tra i problemi più gravi risolti dall’azienda coreana nel software, troviamo correzioni su falle riguardanti software e processi come Smart Suggestion, GosSystemService, Auto Hotspot, bootloader e alcune altre funzioni.

Se volete un quadro completo potete leggere il tutto nel bollettino sicurezza di febbraio 2024.

Samsung molto probabilmente rilascerà queste patch di sicurezza per tutti i top di gamma e i dispositivi di fascia alta entro la fine del mese, mentre per altri dispositivi (magari con aggiornamenti trimestrali) le patch potrebbero essere accorpate in un altra mensilità futura.

