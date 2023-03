Pixel Fold, prezzo inferiore rispetto al rivale Z Fold

Google Pixel Fold: svelato il prezzo e la data di uscita. Secondo Yogesh Brar, un noto insider Android, il nuovo smartphone pieghevole di Google dovrebbe costare tra i 1.300 e i 1.500 Dollari al lancio, previsto per luglio 2023.

Inoltre, sembra che il telefono sarà disponibile in quantità limitate in alcuni mercati specifici, tra cui gli Stati Uniti.

Pixel Fold prezzo e caratteristiche tecniche

Queste informazioni arrivano dopo la pioggia di leak degli ultimi giorni che hanno rivelato colorazioni e altre caratteristiche del nuovo dispositivo. Secondo il leaker, Pixel Fold e Pixel 7a saranno svelati al Google I/O di maggio, poco prima del loro lancio sul mercato. Il prezzo del Pixel 7a dovrebbe essere molto più conveniente, attestandosi sui 450-500 Dollari.

La notizia più interessante, tuttavia, riguarda il prezzo del Google Pixel Fold, che sembra essere molto inferiore a quello del suo principale rivale, il Samsung Galaxy Z Fold 4. Infatti, il prezzo massimo di 1.500 Dollari potrebbe addirittura essere 500 Dollari in meno rispetto al prezzo di lancio del Galaxy Z Fold 4, che ha raggiunto i 2.000 Dollari nelle varianti più costose.

Naturalmente, non è ancora stata rivelata la scheda tecnica del nuovo smartphone pieghevole di Google, ma se le voci che circolano in rete sono accurate, il dispositivo potrebbe avere un chipset Tensor G2, una RAM da 12 GB, un sistema triple-camera posteriore e uno schermo di alta qualità. In questo caso, il Google Pixel Fold potrebbe rivelarsi un duro competitor per le proposte di Samsung.

In conclusione, sembra che Google stia entrando con forza nel mercato degli smartphone pieghevoli e che il Pixel Fold potrebbe essere un’alternativa interessante per chi cerca un dispositivo di alta qualità a un prezzo più accessibile rispetto alle proposte di Samsung. Ovviamente, non ci resta che attendere il lancio del nuovo smartphone per scoprire se le voci che circolano in rete sono vere o meno.