L’aggiornamento di marzo 2023 per Pixel Watch è ora disponibile, con numerosi miglioramenti in vari settori, tra cui Watch Faces, Display, Touch, Settings, Alarms e altro ancora. Ecco cosa c’è di nuovo.

Google ha appena rilasciato l’aggiornamento di marzo 2023 per Pixel Watch, con due settimane di ritardo rispetto alla data prevista.

Pixel Watch aggiornamento di Marzo, le novità

Questo aggiornamento è importante ed introduce diverse novità. In particolare, Pixel Watch si trova ora al livello di patch di sicurezza del 5 marzo 2023, con il nuovo numero di build RWDA.230114.008.R1. Per i dispositivi in Giappone e Taiwan è disponibile una variante con il codice RWDA.230114.008.J2. Rispetto agli ultimi tre aggiornamenti, la versione non è più RWD9.220429.x.

In questa nuova versione sono stati introdotti diversi miglioramenti in vari settori, tra cui Watch Faces, Display, Touch, Settings, Alarms e altro ancora.

Watch Faces: È ora disponibile la funzione Digital Clock, che si attiva premendo un pulsante quando il dispositivo è spento. Inoltre, premendo la corona è possibile visualizzare l’ora, insieme all’indicatore rosso della batteria scarica.

Display: Oltre alla possibilità di attivare l’AOD dalle impostazioni del dispositivo o dell’app companion, è possibile attivarlo ruotando la corona haptic. Lo schermo si attiverà in modalità AOD off e si illuminerà in modalità ambiente.

Touch: Sono state introdotte ottimizzazioni per migliorare la sensibilità dello schermo touch.

Settings: La funzione per attivare/disattivare il risparmio energetico con un solo tocco è stata pienamente abilitata in questa versione.

Alarms: Nei prossimi giorni verrà rilasciato un aggiornamento dell’app Clock tramite Play Store per correggere alcuni allarmi che hanno subito un ritardo o non si sono attivati correttamente.

Inoltre sono disponibili nuove funzionalità con questo aggiornamento:

Settings: Modalità Mono-audio per limitare la disorientazione causata dalla riproduzione audio divisa tra gli altoparlanti. Nuove modalità di correzione del colore e scala di grigi che ottimizzano lo schermo per una gamma più ampia di preferenze visive.

Fall Detection: Pixel Watch ora dispone della funzione di rilevamento delle cadute, che rileva se si è subito una caduta violenta e contatta i servizi di emergenza. Una volta connesso ai servizi di emergenza, Pixel Watch riprodurrà un messaggio automatico per richiedere aiuto dove ci si trova.

A differenza dei mesi precedenti, Google ha rilasciato l’aggiornamento di Pixel Watch in una data diversa rispetto al solito piano di aggiornamenti