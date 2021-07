Poco F3 GT data ufficiale di lancio svelata: ancora una settimana di attesa

C’è la data ufficiale di lancio del prossimo Poco F3 GT, lo smartphone 5G dedicato ai videogiocatori dell’altro marchio di Xiaomi: ecco i dettagli.

Oggi Poco India ha finalmente svelato quando annuncerà il nuovo smartphone con connettività mobile 5G dedicato ai videogiocatori.

Stiamo ovviamente parlando del Poco F3 GT.

Il Poco F3 GT sarà presentato in India in data 23 luglio 2021: altri dettagli che sappiamo

Questo smartphone non dovrebbe essere un “nuovo smartphone ” ma bensì un re-brand del Redmi K40 Gaming Edition, che è un dispositivo al momento disponibile all’acquisto solamente in Cina.

Il telefono, considerate le informazioni relative al K40, si presenterà quindi con un display OLED con frequenza di aggiornamento a 120Hz e il chipset 5G Mediatek Dimensity 1200.

Per garantire ore di gioco continuato, sul telefono sarà montata una batteria interna da 5000 mAh con supporto ad una ricarica rapida via cavo piuttosto veloce: 67W.

Per migliorare l’esperienza videoludica, il telefono monterà pure dei trigger di gioco fisici.

Sfortunatamente l’annuncio pubblicitario di Poco non ci fornisce indicazioni sul prezzo di vendita, e soprattutto se lo smartphone sarà commercializzato anche in Europa e quindi pure in Italia.

Molto probabilmente se il Poco F3 GT sarà commercializzato anche in Europa, l’azienda cinese presiederà un nuovo evento mediatico online per informare i consumatori del vecchio continente.

Fonte: Twitter Poco India